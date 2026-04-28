Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Kars’ta yapıldı

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat doğrultusunda, Kars-Gyumri (Gümrü) demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden işletmeye açılması amacıyla kurulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu, bugün Kars’ta toplandı.
Gyumri (Ermenice: Գյումրի, eskiden Александрополь Aleksandropol), Ermenistan’ın ikinci büyük kenti ve ülkenin kuzeybatısındaki Şirak Eyaleti’nin idari merkezi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantıda taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi çerçevesinde demiryolunun en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çekti.
