“Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir”

Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından beri kapalı olan sınırların açılması, yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil; tüm Güney Kafkasya’da barış süreçlerinin güçlenmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Bölgedeki çatışmaların sona ermesiyle birlikte yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “artık normalleşmenin önünde hiçbir siyasi veya coğrafi engel bulunmadığını” söyleyerek hükümete çağrıda bulundu.

“Zengezur’la son engeller de kalkmıştır”

Altıntaş, açıklamasında özetle şöyle dedi:



“Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırları 1993 yılından bu yana kapalıdır. Bu karar, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali nedeniyle alınmış, ülkemiz haklı gerekçelerle bu politikayı sürdürmüştür. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu gerekçeler ortadan kalkmıştır.

“Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle Zengezur Koridoru meselesi de halledilmiş, böylece Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin önündeki son engeller de ortadan kalkmıştır. Artık iki ülke arasında normalleşmenin önünde hiçbir siyasi veya coğrafi engel bulunmamaktadır. Sınırların açılması, sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin değil, bütün Güney Kafkasya’nın barış ve istikrarının güçlenmesine hizmet edecektir.

“Ticaret canlanacak”

“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ve ticaret hatları Gürcistan üzerinden dolambaçlı bir güzergâh izlemek zorunda kalmaktadır. Sınırların açılmasıyla birlikte, enerji ve ticaret rotaları doğal güzergâhına kavuşacak, maliyetler düşecektir. Ermenistan içindeki tüm ulaşım ağları Türkiye’nin kullanımına açılabilecektir. Bu da lojistik açıdan stratejik üstünlük anlamına gelmektedir. Kars, Iğdır, Erzurum gibi illerimizde ticaret canlanacak, bölge halkı ekonomik olarak nefes alacaktır.

“Bunun yanında, Ermenistan’la kurulacak sağlıklı bir diyalog, tarihsel gerilimleri de azaltacaktır. Bu adım, bölge dışı aktörlerin etkisini sınırlarken, 3+3 bölgesel işbirliği platformunu da işlevsel kılacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir. Bu adım, yalnızca iki ülke halklarının değil, tüm Güney Kafkasya’nın barış, refah ve istikrarına hizmet edecektir. Bugün Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat vardır. Artık haklı gerekçelerle kapattığımız kapıları açmanın, bölgesel barışa, kardeşliğe ve refaha katkı sunmanın zamanı gelmiştir.” (TY)