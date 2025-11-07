ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 14:04
2 dk Okuma

“Ermenistan-Türkiye sınırı ocak veya şubatta açılabilir”

Halkların Demokratik Partisi eski milletvekili Garo Paylan, 1993 yılından bu yana kapalı olan iki ülke arasındaki sınır kapılarına ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Ermenistan-Türkiye sınırı ocak veya şubatta açılabilir”
Margara girişindeki M3 otoyolunda bir sınır tabelası, (Fotoğraf: Dénes Jäger / Turkey Recap)

Ermenistan’da bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Garo Paylan, dün (6 Kasım) Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci hakkında açıklama yaptı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Paylan, normalleşme süreci için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, ocak ya da şubat ayında Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceğini söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından beri kapalı olan sınırların açılması, yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil; tüm Güney Kafkasya’da barış süreçlerinin güçlenmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Paylan, “Eğer her şey yolunda giderse, sınır ocak ya da şubat ayında üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açılacak. Bunu takiben birkaç ay içerisinde Türkiye ve Ermenistan arasında da açılacak. Ermenistan-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum,” dedi.

Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025

Ne olmuştu?

Birinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Ermenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelmiş, Kars’taki Akyaka ve Iğdır’daki Alican (Margara) sınır kapıları 1993 yılında süresiz olarak kapatılmıştı.

Washington’da 8 Ağustos 2025’te Donald Trump’ın öncülüğünde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma imzalanmış, taraflar ayrıca bir barış mutabakatı paraf etmişti.

Eylül 2025’te Türkiye özel temsilcisi Serdar Kılıç, Kars sınır kapısından yürüyerek Ermenistan’a geçmiş ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Rubinyan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde yeni gelişmeler ve ilerlemeler yaşanması yönünde beklenti var. Zamanı çoktan geldi; özellikle de bölgede köklü değişimlerin yaşandığı bu dönemde,” ifadelerini kullanmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ermenistan-türkiye garo paylan alican sınır kapısı türkiye-ermenistan normalleşme süreci nikol paşinyan Türkiye-Ermenistan ilişkileri
ilgili haberler
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-azerbaycan-anlasmasinin-vaftiz-babasi-trump-310902
“Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir”
25 Ağustos 2025
/haber/turkiye-ermenistan-sinir-kapilarinin-acilmasi-ertelenemez-bir-gerekliliktir-310812
Ermenistan ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı
20 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-ve-iran-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-310624
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan 'barış anlaşmasının' maddeleri
12 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasinin-maddeleri-310341
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın
11 Ağustos 2025
/haber/garo-paylan-dan-erdogan-a-turkiye-ermenistan-sinirini-acin-310310
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistandan-kalici-baris-icin-ortak-deklarasyon-310267
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025
/haber/pasinyandan-ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-degerlendirmesi-309540
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-azerbaycan-anlasmasinin-vaftiz-babasi-trump-310902
“Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir”
25 Ağustos 2025
/haber/turkiye-ermenistan-sinir-kapilarinin-acilmasi-ertelenemez-bir-gerekliliktir-310812
Ermenistan ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı
20 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-ve-iran-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-310624
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan 'barış anlaşmasının' maddeleri
12 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasinin-maddeleri-310341
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın
11 Ağustos 2025
/haber/garo-paylan-dan-erdogan-a-turkiye-ermenistan-sinirini-acin-310310
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistandan-kalici-baris-icin-ortak-deklarasyon-310267
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025
/haber/pasinyandan-ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-degerlendirmesi-309540
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
Sayfa Başına Git