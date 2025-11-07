“Ermenistan-Türkiye sınırı ocak veya şubatta açılabilir”

Ermenistan’da bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Garo Paylan, dün (6 Kasım) Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci hakkında açıklama yaptı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Paylan, normalleşme süreci için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, ocak ya da şubat ayında Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceğini söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından beri kapalı olan sınırların açılması, yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil; tüm Güney Kafkasya’da barış süreçlerinin güçlenmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Paylan, “Eğer her şey yolunda giderse, sınır ocak ya da şubat ayında üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açılacak. Bunu takiben birkaç ay içerisinde Türkiye ve Ermenistan arasında da açılacak. Ermenistan-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum,” dedi.

