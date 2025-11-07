“Ermenistan-Türkiye sınırı ocak veya şubatta açılabilir”

Ermenistan’da bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Garo Paylan, dün (6 Kasım) Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci hakkında açıklama yaptı.
Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Paylan, normalleşme süreci için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, ocak ya da şubat ayında Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceğini söyledi.
Paylan, “Eğer her şey yolunda giderse, sınır ocak ya da şubat ayında üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açılacak. Bunu takiben birkaç ay içerisinde Türkiye ve Ermenistan arasında da açılacak. Ermenistan-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum,” dedi.
Ne olmuştu?
Birinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Ermenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelmiş, Kars’taki Akyaka ve Iğdır’daki Alican (Margara) sınır kapıları 1993 yılında süresiz olarak kapatılmıştı.
Washington’da 8 Ağustos 2025’te Donald Trump’ın öncülüğünde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma imzalanmış, taraflar ayrıca bir barış mutabakatı paraf etmişti.
Eylül 2025’te Türkiye özel temsilcisi Serdar Kılıç, Kars sınır kapısından yürüyerek Ermenistan’a geçmiş ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Rubinyan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde yeni gelişmeler ve ilerlemeler yaşanması yönünde beklenti var. Zamanı çoktan geldi; özellikle de bölgede köklü değişimlerin yaşandığı bu dönemde,” ifadelerini kullanmıştı. (TY)