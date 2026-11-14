"Ekokırımların yaşandığı ülkede, bu sponsorlarla COP'tan fazla bir beklentimiz yok"

Yıllardır Türkiye'de ekoloji mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 2026 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Süheyla Doğan, COP31'i bianet'e değerlendirdi.

BM'nin İklim Zirvesi'nde sivil toplum kuruluşlarının seslerine yer verilmediğine dikkat çeken Doğan ile COP30'un ve Brezilya'nın Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın STK'larla buluşmasının hemen öncesinde buluşuyoruz.

Koridorda Brezilya'nın sivil toplum kuruluşlarından gelen insanların Lula tezahüratları arasında COP31'i değerlendiren Süheyla Doğan, heyecanını dile getirerek başlıyor konuşmasına:

"COP'tan çok fazla bir beklentimiz yok sivil toplum örgütleri olarak. Çünkü ekokımların yaşandığı bir ülkede çok samimi politikaların, iklim politikalarının olmayacağını da biliyoruz. Sponsorları zaten iklimi değiştiren sponsorlardan olan bir zirveden de çok fazla bir şey beklemiyoruz. Bu COP'un sponsorlar arasında Cengiz Holding var, Limak var, Kalyon var ki bunlar zaten ülkemizde ekokırıma yol açan, iklim değişikliğine yol açan şirketler. İktidarın politikaları da o şekilde. Enerji ve madencilik politikaları da zaten iklim değişikliğine yol açan politikalar ve fosilden çıkış konusunda bir samimi politika görmüyoruz iktidar tarafından. Herhangi bir açıklama yok, bir takvim yok fosilden çıkış süreciyile ilgili de. O nedenle COP'tan bir beklentimiz yok sivil toplum örgütleri olarak."

Bir yandan Lula için STK'ların ve Brezilyalıların tezahüratları sürerken Doğan, çeşitli sivil toplum örgütleriyle ilişki kurduklarından bahsediyor:

"Mücadelemizi küresel kılmak açısından önemli bağlantılar yakalamaya çalışıyoruz sivil toplum örgütleri olarak. Bir yandan da tabii bu zirveden bir şey beklemediğimiz için biz de Halkların İklim Zirvesi'ni organize ettik. 14'ünde iklim adaleti için büyük miting, yürüyüş var. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Hakların İklim Zirvesi'nin panellerini, söyleşilerini, buluşmalarını gerçekleştireceğiz. Taleplerimizi ileteceğiz. İstediğimiz politikaları önereceğiz. Bir yandan da tabii sözünü söyleyemeyenlerin sözü olacağız. Yerel mücadelelerin sesi olacağız. Onları bir araya getireceğiz, buluşturacağız. Türkiye'deki iklim STK'ları burada yan etkinliklerde alan bulamadılar, alan alamadılar. O nedenle de sesini duyuramadılar. Ama en azından yan etkinliklerde bir araya gelmeye çalışıyoruz."

(CA)