"İklim krizinin kritik tablosu, zirve başkanlarının sorumluluğunda"

Uluslararası Af Örgütü, BM iklim konferanslarının yerli halkların, tüm çeşitlilikleriyle sivil toplum temsilcilerinin ve iklim adaleti için kampanya yürüten toplulukların yanı sıra neredeyse tüm devletlerin de bir araya geldiği az sayıdaki küresel alandan biri olması nedeniyle önemine dikkat çekiyor:

"Zirveye, fosil yakıt lobicileri de katılacak. COP’da sivil alanın korunması, fosil yakıt sektörünün engellemelerini aşmak ve etkili iklim eyleminin kararlaştırılmasını sağlamak için elzem. Bu haliyle dengeler fosil yakıt sektöründen yana ve COP’da sivil toplumun korunmasıyla ilgili bir gerileme bu dengesizliği daha da artıracak.

Devletler ve şirketler, protestoları kriminalize ediyor ve çevre savunucularını taciz, gözetim, gözaltı ve şiddete maruz bırakıyor. İklim adaleti, onu talep etme özgürlüğü olmadan sağlanamaz."