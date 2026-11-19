2022’de Pakistan’ın üçte ikisini sular altında bırakan sel felaketi, özellikle Sindh eyaletindeki tarım alanlarında büyük hasara yol açtı.
Felaketten etkilenen 39 Pakistanlı çiftçi, sendikaların ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi’nin (ECCHR) desteğiyle Almanya’nın en büyük elektrik üreticilerinden RWE ve çimento üreticisi Heidelberg Materials’a dava açtı.
Çiftçiler, iki şirketin felaketten atmosfere saldıkları seragazı miktarı oranında sorumlu olduklarını savunuyor ve bu sorumlulukları ölçüsünde tazminat talep ediyor.
Halkların İklim Zirvesi’ne katılan Pakistan Ulusal Sendikalar Federasyonu (NTUF) Genel Sekreteri Nasir Mansoor ve davacı çiftçilerden Abdulhalid Laghari, bianet’e konuştu.
Pakistan’da sel, altyapıya ciddi zarar verdi
(ÖG/VC)