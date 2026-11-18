Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) adına katılan Deniz Bayram, zirveyi bianet’e değerlendirdi.

HRW’nin Avrupa ve Orta Asya araştırma görevlisi Bayram, örgütün 13 Ekim’de yayımladığı rapora dikkat çekti.

COP31 öncesinde yayımladıkları raporda HRW, yetkililerin çevre protestolarına katılan aktivistleri ve diğer kişileri keyfi olarak gözaltına aldığını ve haklarında ceza davaları açtığını belirtti.

Bayram, iklim zirvelerinde sivil toplum kuruluşlarının ve iklim krizini derinleştiren projelerden doğrudan etkilenen yerel halkın katılımının önemini vurguladı:

İklim zirvelerinde sivil toplum kuruluşlarının ya da iklim değişikliğine etkisi olan projelerden doğrudan etkilenen yerel halktan insanların bulunması, kendilerini göstermeleri, seslerini duyurmaları ve deneyimlerini paylaşabilmeleri son derece önemli.

Bayram, iklim zirvelerinin halkın deneyimlerine alan açması gerektiğini belirterek bunun nedenini şöyle açıkladı:

Çünkü ancak bu deneyimler ve sesler üzerine bilgi oluşturabilir, bu bilgiye dayanarak politika geliştirebiliriz. Aslında mevcut iklim ve çevre politikalarının temelini bu deneyimler oluşturmalı.

Ancak Bayram, diğer birçok iklim zirvesinde olduğu gibi COP31’de de sivil toplum kuruluşları yerine fosil yakıt yatırımları bulunan şirketlerin ön plana çıktığını gözlemlediklerini söyledi:

Sponsorlar veya çeşitli etkinlikler aracılığıyla COP’ta çevreye ve iklime zarar veren yatırımların öncelik kazandığını, bu yatırımları teşvik eden ve daha görünür kılan bir alanın da var olduğunu görüyoruz.

Bunun COP zirveleri açısından doğru bir politika ya da ilke olmadığını bir kez daha dile getirmek son derece önemli.

Çünkü iklim zirveleri, fosil yakıt üreten veya çevreye zarar veren yatırımları bulunan şirketleri değil, sivil toplumu ve insanların haklarını görünür kılan alanlar olmalı.