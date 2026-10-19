COP31 için “yeşil aklama” itirazı: Sinpaş’a karşı uluslararası kampanya başlatılacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler’in 31. İklim Zirvesi’nde (COP31), Sinpaş Holding'in ‘iklim destekçisi’ olmasına tepkiler sürüyor. Kent Politikaları Derneği ve Halkların İklim Zirvesi (HİZ) Türkiye, buna karşı Marmaris Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, şirketin Marmaris’te bulunan Kızılbük’teki faaliyetleri ve çevre savunucularına karşı açtığı davalar gündeme taşındı. Ayrıca şirketin COP31'deki konumunun bir “yeşil aklama” girişimi olduğu belirtildi.

Yurttaşlar Sinpaş’ın COP31 “iklim destekçisi” unvanının ve sponsorluğunu iptal edilmesini talep etti.

Sinpaş COP31’de 'iklim destekçisi' oldu: Çevre savunucularından tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekretaryasına çağrı yapan doğa savunucuları, iklim zirvelerinin şirketlerin çevresel tahribatı görünmez kılmasına aracılık etmemesi gerektiğini vurguladı.

Sinpaş'ın Kızılbük GYO projesi

Beytekin: "Önce mahvet, sonra tövbe et"

Kent Politikaları Derneği adına basın açıklamasını okuyan Ufuk Beytekin, Sinpaş’ın Marmaris Kızılbük’teki projesinin Milli Park’a zarar verdiğini ve kanalizasyon altyapısı olmadan Marmaris Körfezi’ni kirletmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Projeye ilişkin mahkeme kararlarının hiçe sayıldığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının iptal edildiğini, imar ruhsatlarının geçersiz kılındığını ve idari para cezaları kesildiğini belirten Beytekin, bunlara rağmen doğa tahribatının durmadığını söyledi. Çevre savunucularının ise davalar ve tehditlerle susturulmak istendiğini ifade etti.

Şirketin iklim sponsorluğunu “Önce mahvet, sonra tövbe et” sözleriyle eleştiren Beytekin, “Doğa yıkımına sermaye sağlayanlar, iklim mücadelesinin paydaşı olamaz!” dedi. Beytekin, Bakanlık ve UNFCCC Sekretaryasını Sinpaş’ın sponsorluğunu iptal etmeye çağırdı.

Şaman: Çevre savunucularına açılan davalar BM’nin gündeminde

HİZ Türkiye adına açıklamayı okuyan Halime Şaman, Kızılbük’teki otel ve devremülk projesine itiraz edenlerin yıllardır tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Şaman, Sinpaş tarafından kendisine açılan 300 bin liralık tazminat davasının sekiz BM özel raportörünün Türkiye’ye gönderdiği resmi yazıya konu olduğunu, aynı yazıda Akbelen Ormanı’nı savunan Esra Işık’ın tutukluluğunun da yer aldığını hatırlattı.

Sinpaş’ın Ufuk Beytekin’e açtığı davanın ise mahkeme tarafından reddedildiğini belirten Şaman, kararda Beytekin’in kamu yararına mücadele ettiğinin kayda geçirildiğini aktardı:

Çevre savunucularını mahkemeye taşıyan bir şirketin COP31’de iklim dostu olarak sunulması, küresel iklim diplomasisinin içine düştüğü meşruiyet krizinin en somut özetidir.

COP31’in destekçi listesi mercek altına alınacak

Sinpaş’ın COP31’deki konumuna karşı uluslararası kampanya başlattıklarını duyuran Şaman, şirketin “iklim destekçisi” olarak tanıtılmasını, "yereldeki çevre ve insan hakları tartışmalarının uluslararası bir iklim vitriniyle örtülmesi" olarak değerlendirdi.

2022’de Mısır’da düzenlenen COP27’de Coca-Cola’nın sponsorluğuna karşı yükselen itirazları hatırlatan Şaman, o dönemde tepki gösteren kişi ve örgütleri bu kampanyaya da katılmaya çağırdı. İtirazlarının tek bir şirketle sınırlı olmadığını vurgulayan Şaman, COP31’in destekçi listesini gelecek haftalarda tek tek ele alacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: UNFCCC

HİZ Türkiye; Sinpaş’ın “iklim destekçisi” unvanının kaldırılmasını, Kızılbük projesine itiraz eden çevre savunucularına açılan davaların düşürülmesini ve COP31 ortaklarının hangi ölçütlerle seçildiğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Çağrı, zirvenin düzenleyicilerinin yanı sıra UNFCCC Sekretaryasına, taraf ülkelere ve küresel iklim ağlarına yöneltildi.

Şaman, 90’ı aşkın ülkeden yaklaşık 300 uluslararası ve 200’ü aşkın ulusal kurumun katılımıyla hazırlanan Halkların İklim Zirvesi Türkiye’nin, resmi COP süreçlerine karşı halkların iklim adaleti taleplerini yükselteceğini belirterek, “Yerelde yaşanan doğa tahribatının uluslararası vitrinlerde aklanmasına geçit vermeyeceğiz!” dedi.

(CA)