"Ehmed Huseynî wê di wêje û çanda kurdî de her bijî!"

Di 10ê Adarê de yek ji helbestvanê navdar, mîr û şêxê helbesta nûjen Ehmed Huseynî ji ber nexweşîna penceşêrê li bajarê Stockholm ê Swêdê jiyana xwe ji dest da. Cenazeyê Ehmed Huseynî anîn Amedê û li Navenda Kongreyê ya ÇandAmedê merasîmek hat lidarxistin. Di merasîma cenaze de hevrêyên Huseynî, nivîvîkar, helbestvan, rojnameger, nûnerên rêxistinên civaka sivîl û partiyên siyasî jî di nav de gelek kes amade bûn. Darbesta Ehmed Huseynî, bi rengên kesk, sor û zer û qurnefîlan hate xemilandin. Di merasîmê de gelek kes axivîn û behsa Ehmed Huseynî kirin.
Piştî merasîma bîranînê yek ji hevalê herî kevnar ê Ehmed Huseynî ku 41 salên wan bi hev re derbas bûye nivîskar û helbestvan Rizoyê Xerzî ji bo Bianetê axivî. Rizoyê Xerzî behsa jiyan û serpêhatiyên xwe yê bi Ehmed Huseynî re kir. Rizoyê Xerzî destnîşan kir ku wî û Ehmed Huseynî cara yekemîn di sala 1985an de hev du nas kirine û ji wê demê heta koça dawî hevaltî û dostaniya wan bi germahî her dewam kiriye û ev tişt anî ziman: “Ehmed Huseynî rewşenbîrekî têr û tijî bû. Ne disekinî û gelekî çalak bû. Heta dawiya temenê xwe jî wekî ciwanekî çeleng her dixebitî.”
Xerzî behsa kurdewariya Ehmed Huseynî kir û got: “Li aliyekî din ê cîhanê tiliya kurdekî/ê jî biêşiya dilê Ehmet pê re dihêşiya û li cem wan bû. Taybetmendiyeke din a Ehmed jî ew bû ku yekrêzî, yekitiya kurdan û li dijî dubendiyê bû.”
Rizoyê Xerzî diyar kir ku di demeke ku gelek kesan berê xwe didan Ewropayê de Ehmed Huseynî berê xwe daye Welat û wiha got: “Di demeke ku gelek kesan dev ji Rojava berdidan û ber bi Ewropayê ve diçûn Ehmed Huseynî dev ji Ewropayê berda û hat di nava gelê xwe de jiya.”
Xerzî, ev tişt jî anî ziman: “Windahiyeke gelekî mezin bû ji bo me. Êşeke gelek mezin bû ku di dilê me de ma. Lê Ehmed Huseynî wê bi berhemên xwe her di dilê me de, wê di wêje û çanda kurdî de her bijî.”
