TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 29.04.2026 15:32 29 Nîsan 2026 15:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.04.2026 15:50 29 Nîsan 2026 15:50
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Gêlê şûnwarên kevnar û kevirên li hewa!

Xezaya Gêla Amedê, kevirên li hewa û şûnwarên kevnar ên serdema Asûriyan mirov matmayî dihêle.

Rohat Bulut

Rohat Bulut

Rohat Bulut

Dema mirov li xwezayê digere û her tiştên ku dibîne, gelek nêrîn, hest û fikir bi mirov re pêş dikeve. Bedewiya xwezayê bi serê xwe hêjayî dîtinê ye. Lê belê carna jî mirov li pêşberî tiştê ku dibîne nikare xwe ji wê şaşwaziyê biparêz e.

Dîmenê mezin bike

Yek ji van rojên biharê, li xwezaya Navçeya Gêlê ya Amedê digeriyam. Di gera xwe de li nêzî Gundê Gergûwa em rastî hin kevirên mezin ên ku li hewa, hatin! Belê wekî ku hûn jî di dîmenan de dibînin tenê cihekî bi çûk ê keviran li ser erdê ye. Dema ku mirov lê dinêre matmayî dimîne. A rast mirov şaşwaz dimîne ku ev dîmenê heyî dûrî qanûna fîzîkê ye jî. Lê belê di rastiya xwe de ev kevirên mezin tenê parçeyekî wî yê biçûk li ser zemînekê ye. Li pêşberî ev dîmenana me xwest ji niştecihên herêmê bipirsên bê ka gundî ji bo van kevirana çi dibêjin.

Dîmenê mezin bike

Wextê xizmeta li erd û zeviyan e. Em çavên xwe li derdorê digerînin û dixwazin bi gundiyan re biaxivin.  Me berê xwe da kesekî ku li nav rezê xwe dixebite. Piştî silavdayîn û hev du pirsînê em Xalê Miheme nas dikin û pirsa van kevirana dikin. Ew jî dibêje ji wan re “kevirê bîrê” tê gotin.

Dîmenê mezin bike

Xalê Miheme ji me re behsa herêmê dike. Li gorî wî ev der xwedî dîrokeke kevnar e û di serdema Asûriyan de ev herêm hemû rezên tirî bûne.

Li gorî agahiyên ku em bi dest dixin Asûriyan ji van rezên tirî şerab çêkirine û şeraba ku çê kirine bi kelekan li ser Çemê Dîcleyê heta Bextayê birine. Bi firotina vê şerabê debara xwe kirine, jiyana xwe domandine û wekî çandekê pêş xistin. Lê niha tenê li şûna wan birkên esirandina tirî û bîrên avê yan jî yên şerabê mane.

Em jî li şûna wan digerin û dibînin ku ji bo esirandin ango heciqandina tirî mehsereyên çawa avakirine.

Dîmenê mezin bike

Ev dîmenên xewzayî û şûnwarê kevnar me dikişîne nav kûrahiya bedewiya xwe û ber bi hizîrînek kûr ve dikişîn e. Ev şûnwarên kevnar ên çanda mirovî û xwezaya bêhempa pêwîste bê dîtin û parastin.

Dîmenê mezin bike

Belê îro jî xwezayê li pêşberî bedewiya xwe em matmayî hişt. Me jî xwest ev dîmenê balkêş bi we re parve bikin. Her kesên ku rêya wan bi vê herêmê ket bila bi çavên xwe vê xwezayê, van kevirên li hewa û şûnwarên dîrokî yên serdema Asûriyan bibînin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
amed xweza
Rohat Bulut
Rohat Bulut
Hemû Nivîsên wî/wê

Rojnameger e.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Şirava Emrûdê dilê çiya û deştê ye
27 Nîsan 2026
Şirava Emrûdê dilê çiya û deştê ye
Li “Bajarê Jinan” xebatên girîng!
24 Nîsan 2026
Li “Bajarê Jinan” xebatên girîng!
Çi bi “Nisêbîna Rengîn” hatiye?
22 Nîsan 2026
Çi bi “Nisêbîna Rengîn” hatiye?
Zeynep Yaş: Werin Amedê bibînin
20 Nîsan 2026
Zeynep Yaş: Werin Amedê bibînin
Cejna herî kevnar a Kurdan: Çarşema Sor!
15 Nîsan 2026
Cejna herî kevnar a Kurdan: Çarşema Sor!
Biçe serûpelê