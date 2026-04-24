Li “Bajarê Jinan” xebatên girîng!

Navçeya Nisêbîn a Mêrdînê yek ji “Bajarê Jinan” e ku ji aliyê rêveberiyên herêmî ve hatiye ragihandin. Şaredariya Nisêbînê li ser vê bingehê gelek xebatên girîng ên ji bo jinan pêş dixe. Hevşaredara Nisêbînê Gulbîn Şahîn Daghan li ser xebatên xwe yên ji bo jian axivî û diyar kir ku ew girîngiyê didin xebatên ji bo jinan.
Şahînê da zanîn ku piştî Nisêbîn ji aliyê rêveberiyên herêmî ve wekî “Bajarê Jinê” hatiye ragihandin wan zêdetir girîngî daye xebatên jinê û li ser hin xebatên ku pêş xistine ev tişt anî ziman: “Me di 8ê Adara 2025an de Navenda Piştevanî û Jiyanê ya Jinan (NAVJIN) ava kir. Li vê navendê gelek xebatên cur be cur ji bo jinan tên pêşxistin. Eleqeyek baş ji bo NAVJINê heye.”
Bi domdarî hevşaredar Şahîn wiha got:
“Jinên Nisêbînê jinên pêşengin. Dewlemendiya Nisêbînê ji wê tê. Daxwaza jinan a di warê aborî de xwe rêvebibin heye. Ji bo wê jî me “Bostanê Jinê” ava kir. Niha di wî bostanî de jin çandiniyê dikin. Niha hevala di 6 donimî de sîr çandine. Em armanc dikin ku bostanê jinê zêde bikin.”
Yek ji xebatên Şaredariya Nisêbînê ku ji bo jinan pêş xistiye jî “Bankaya Tov” e. Hevşaredar Gulbîn Şahîn li ser vê xebata xwe jî ev tişt anî ziman:
“Bankaya Tov jî yek ji xebatên me ye ku me ew jî bi destê jinê ava kiriye. Niha nêzî 45 cureyên tov ji gundan kom kiriye. Wan tovana jî niha hevalên me diçînin, zêde dikin û li hevalên jin belav dikin. Ew jî van şitil û tovan diçînîn zêde dikin û ji me re tînin. Ev xebata me jî didome.”
Her wiha Gulbîn Şahîn, behsa gelek projeyên ji bo jinan ku pêş dixin kir û destnîşan kir ku ew niha bingeha kooperatîfa jinê ava dikin. Gulbîn Şahîn diyar kir ku dê gelek komunên jinan pêş bixin û xwest ku jin yek bi yek di nav xebatan de cih bigire. Şahîn, ev tişt jî anî ziman: “Em dixwazin jin bi fikir û projeyên xwe jî werin. Pêwistiya me bi projeyên jinan ên ji bo jinan heye. Jin ku dixwazin di siberojê de bajarekî çawa bibîne bi fikir û projeyên xwe bi me re parve bikin.”
