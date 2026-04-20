Zeynep Yaş: Werin Amedê bibînin

Ji sala 1977an û vir ve ye li Tirkiyeyê çalakiyên pîrozbahiyê yên geştiyariyê tên li darxistin. Di destpêkê de ev pîrozbahî di hefteya duyem ya meha Adarê de pêk tên. Lê di sala 1983yan de bernameya pîrozbahîyê ji bo 15-22ê Nîsanê tê guherîn. Ji wê demê ve ye qels be jî di navbera 15-22ê Nîsanê de wekî “Hefteya Geştiyariyê” tê pîrozkirin.
Di despêkê de armanc ji vê yekê ev e ku di seranserê hefteyê de, çalakiyên cûrbecûr bêne li darxistin da ku bi raya giştî re girîngiya tûrîzmê pêş bikeve. Her wiha bi dahata geştiyariyê jî herî zêde parastina mîrateya bermahiyên dîrokî û çandî were kirin. Lê mixabin di roja îro de rewşa bermahiyên çandî, dîrokî û hişmendiya kêşana geştiyaran jî ne di asta baş de ye.
Têkildarî Hefteya Geştiyariyê Seroka Daîreya Çand û Geştiyariyê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Zeynep Yaş ji bianetê re axivî.
Zeynep Yaşê “Hefteya Tûrîzmê” pîroz kir û li ser rewşa bajarê Amedê, bermahiyên çandî û dîrokî rawestiya.
Zeynep Yaşê destnîşan kir ku ew armanc dikin ku bi her awayî çand û mîrateya dîrokî ya mirovahiyê ya li Amedê biparêzin û bi dinyayê bidin nasîn. Her wiha Zeynep Yaş, bang li geştiyaran kir û xwest werin Amedê, çand û bermahiyê wê yên dîrokî û bi taybetî jî germahiya mirovên wê yên mêvanperwer bibînin.
