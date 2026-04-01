Donald Trump: İki ya da üç hafta içinde İran’dan çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin İran’la ilgili sorularını yanıtladı.

İran’daki liderleri öldürdükten sonra “rejim değişikliğini” yerine getirdiklerini savunan Trump, “İran’da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller,” yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Trump, “ABD, İran’daki savaşı ne zaman bitirecek?” sorusuna “Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz,” yanıtını verdi.

“İran'ın nükleer silaha sahip olmaması” hedefi

ABD’nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini de savunan Trump, “Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı’ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok,” değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak asıl amaçları olan “İran'ın nükleer silaha sahip olmaması” hedefine ulaştıklarını belirten Trump, Tahran’ın bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacağını iddia etti. (TY)