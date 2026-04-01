ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 08:57 1 Nisan 2026 08:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 13:34 1 Nisan 2026 13:34
Okuma Okuma:  1 dakika

Donald Trump: İki ya da üç hafta içinde İran’dan çekileceğiz

ABD Başkanı, ABD’nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

Donald Trump: İki ya da üç hafta içinde İran’dan çekileceğiz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin İran’la ilgili sorularını yanıtladı.

İran’daki liderleri öldürdükten sonra “rejim değişikliğini” yerine getirdiklerini savunan Trump, “İran’da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller,” yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Trump, “ABD, İran’daki savaşı ne zaman bitirecek?” sorusuna “Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz,” yanıtını verdi.

“İran'ın nükleer silaha sahip olmaması” hedefi

ABD’nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini de savunan Trump, “Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı’ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok,” değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak asıl amaçları olan “İran'ın nükleer silaha sahip olmaması” hedefine ulaştıklarını belirten Trump, Tahran’ın bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacağını iddia etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları donald trump Hürmüz Boğazı İran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git