DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 04.04.2026 14:15 4 Nisan 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.04.2026 14:15 4 Nisan 2026 14:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Pentagon: İran’la savaşta 13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı

Açıklama, Pentagon’un ölen ve yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin güncel verileri paylaşmadığı ve kayıpların kamuoyuna eksik yansıtıldığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

BİA Haber Merkezi

Pentagon: İran'la savaşta 13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı
Fotoğraf: CENTCOM/X

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Savunma Kayıp Analiz Sistemi” başlığı altında İran’a yönelik “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşım yaptı.

Pentagon’a ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı’nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu bildirildi.

Sitede, Savunma Kayıp Analiz Sistemi raporlarında yer alan verilerin, Savunma Bakanlığı kuruluşları, dış devlet kurumları, Kongre, Başkan, haber medyası ve genel kamuoyu tarafından kullanıldığı ifade edildi.

The Intercept’in “Pentagon güncel verileri paylaşmıyor” haberi

Pentagon’un resmi açıklamasından önce, ABD medyasında İran’la savaşta ölen ve yaralanan askerlere ilişkin verilerin güncel olmadığı ve kamuoyuna eksik yansıtıldığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

ABD merkezli araştırmacı gazetecilik platformu The Intercept’in kaynaklarına ve kendi analizlerine dayandırdığı haberinde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’la savaştaki askeri kayıplara ilişkin düşük ve güncel olmayan rakamlar paylaştığı, kayıplara dair ayrıntılı açıklama yapmadığı ileri sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi de bakanlığın söz konusu bilgileri eksik yansıtarak kamuoyundan gizlemeye çalıştığını, sayıların Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Beyaz Saray yetkilileri tarafından “örtbas edilmek” istendiğini savunmuştu.

(VC)

2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları abd savunma bakanlığı abd ordusu pentagon centcom abd merkez kuvvetler komutanlığı
