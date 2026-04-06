Reuters: Pakistan, İran ve ABD'ye iki aşamalı ateşkes planı sundu

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları 38. gününde (6 Nisan) sürüyor.

Londra merkezli Reuters haber ajansı, Pakistan’ın, İran ile ABD’ye çatışmaların sona erdirilmesine yönelik iki aşamalı bir ateşkes planı sunduğunu bildirdi.

Reuters’a konuşan ve plandan haberdar olan bir kaynak, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bir çerçevenin Pakistan tarafından hazırlandığını ve gece boyunca İran ile ABD arasında paylaşıldığını belirterek, bunun derhal ateşkesin ardından kapsamlı bir anlaşmayı öngören iki aşamalı bir yaklaşım içerdiğini söyledi.

Fars Haber Ajansı: ABD, İran’a 48 saatlik geçici ateşkes önerdi

Kaynak, “Bugün bütün unsurlar üzerinde mutabakata varılması gerekiyor” dedi ve ilk uzlaşının, görüşmelerde tek iletişim kanalı olan Pakistan üzerinden elektronik ortamda nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı şeklinde yapılandırılacağını ekledi.

Haberde ayrıca, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir’in, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile “bütün gece boyunca” temas halinde olduğu belirtildi.

Taraflara sunulan teklife göre ateşkes derhal yürürlüğe girecek, Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve daha geniş kapsamlı bir uzlaşının sonuçlandırılması için 15 ila 20 günlük süre tanınacak. Geçici olarak “İslamabad Mutabakatı” adı verilen anlaşma, boğaza ilişkin bölgesel bir çerçeve içerecek; nihai yüz yüze görüşmeler ise İslamabad’da yapılacak.

İran'dan ateşkes için beş şart

ABD’li ve İranlı yetkililerden plana ilişkin henüz bir yanıt gelmezken, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi de konuyla ilgili Reuters’a yorum yapmayı reddetti.

ABD merkezli Axios internet sitesi de dün (5 Nisan), ABD, İsrail ve bölgeden kaynaklara dayandırdığı haberinde, savaşı kalıcı biçimde sona erdirmeye yönelik iki aşamalı bir anlaşmanın parçası olarak 45 günlük bir ateşkesin görüşüldüğünü belirtmişti.

