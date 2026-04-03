HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 09:54 3 Nisan 2026 09:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 09:56 3 Nisan 2026 09:56
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı “emekli” oldu

Haber öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Randy George'tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı “emekli” oldu
Fotoğraf: U.S. Military Academy at West Point / X

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medyada George'un görevinden ayrılacağı bilgisini paylaştı. "General Randy George, Ordu'nun 41. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yürüttüğü görevinden derhal emekliye ayrılacaktır." dedi.

Açıklamanın devamında Parnell, Savunma Bakanlığının, Amerikan ulusuna sunduğu "onlarca yıllık hizmetten dolayı" George'a "minnettar" olduğunu belirterek emeklilik yaşamında kendisine "esenlikler" diledi.

Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

Görevini 2023'ten bu yana sürdüren George, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında 2021-2022 yıllarında dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kıdemli askeri danışmanı olarak görev yapmıştı.

Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı, ilk olarak Birinci Körfez Savaşı'nda ve daha yakın tarihli Irak ve Afganistan çatışmalarında görev almıştı.

ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllık bir süre için atanırken, Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te atanmıştı ve normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

(HA)

2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
Pentagon: İran’la savaşta 13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı
4 Nisan 2026
Donald Trump Adalet Bakanı Pam Bondi'yi de görevden aldı
2 Nisan 2026
"Ulusa Seslendi", soru daha da büyüdü: "Trump aslında ne istiyor?"
2 Nisan 2026
NATO: Avrupa Trump'la dövüşmeden ona "sınırları" gösterme çabasında
2 Nisan 2026
Trump, ABD’yi NATO'dan çekmeyi düşünüyor
1 Nisan 2026
Donald Trump: İki ya da üç hafta içinde İran’dan çekileceğiz
1 Nisan 2026
“Trump’ın İran’ın enerji santrallerine saldıracaklarını söylemesi savaş suçu işleme tehdididir”
25 Mart 2026
ilgili haberler
Pentagon: İran’la savaşta 13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı
4 Nisan 2026
/haber/pentagon-iranla-savasta-13-abd-askeri-oldu-365-asker-yaralandi-318355
Donald Trump Adalet Bakanı Pam Bondi'yi de görevden aldı
2 Nisan 2026
/haber/donald-trump-adalet-bakani-pam-bondi-yi-de-gorevden-aldi-318296
"Ulusa Seslendi", soru daha da büyüdü: "Trump aslında ne istiyor?"
2 Nisan 2026
/haber/ulusa-seslendi-soru-daha-da-buyudu-trump-aslinda-ne-istiyor-318290
NATO: Avrupa Trump'la dövüşmeden ona "sınırları" gösterme çabasında
2 Nisan 2026
/haber/nato-avrupa-trump-la-dovusmeden-ona-sinirlari-gosterme-cabasinda-318257
Trump, ABD’yi NATO'dan çekmeyi düşünüyor
1 Nisan 2026
/haber/trump-abdyi-nato-dan-cekmeyi-dusunuyor-318246
Donald Trump: İki ya da üç hafta içinde İran’dan çekileceğiz
1 Nisan 2026
/haber/donald-trump-iki-ya-da-uc-hafta-icinde-irandan-cekilecegiz-318222
“Trump’ın İran’ın enerji santrallerine saldıracaklarını söylemesi savaş suçu işleme tehdididir”
25 Mart 2026
/haber/trumpin-iranin-enerji-santrallerine-saldiracaklarini-soylemesi-savas-sucu-isleme-tehdididir-318039
