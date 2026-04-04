DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 04.04.2026 10:14 4 Nisan 2026 10:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.04.2026 10:25 4 Nisan 2026 10:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Fars Haber Ajansı: ABD, İran’a 48 saatlik geçici ateşkes önerdi

Ajansın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi.

BİA Haber Merkezi

Tahran’da günlük yaşamdan bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın yarı resmî Fars Haber Ajansı’na, İran ile ABD ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile “İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu” açıkladı.

Öte yandan, Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi.

Söz konusu değerlendirmede, İran’ın ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği savunuldu.​​​​​​​ (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları ateşkes İran abd
