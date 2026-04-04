Fars Haber Ajansı: ABD, İran’a 48 saatlik geçici ateşkes önerdi

İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın yarı resmî Fars Haber Ajansı’na, İran ile ABD ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile “İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu” açıkladı.

Öte yandan, Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi.

Söz konusu değerlendirmede, İran’ın ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği savunuldu.​​​​​​​ (TY)