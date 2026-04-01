Trump: Em ê di nav du an sê hefteyan de ji Îranê vekişin

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump, îro li Koşka Spî piştî merasîma îmzekirina biryarnameyeke serokatiyê, pirsên rojnamevanan ên derbarê Îranê de bersivandin.
Trump îdia kir ku piştî kuştina lîderên li Îranê, wan "guhertina rejîmê" bi cih aniye û wiha got: "Me li Îranê jixwe guhertina rejîmê pêk anî. Me rejîmek hilweşand, paşê ya duyemîn jî hilweşand. Niha komeke pir cuda ya mirovan heye. Bi dîtina min ew bêtir maqul in û kêm tûndrewl in."
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê (AA), Trump li ser pirsa "DYA dê kengî şerê li Îranê bi dawî bike?" bersiva "Ez bawer dikim di nav du an sê hefteyan de. Paşê em ê ji wir vekişin," da.
“Armanca me Îran nebe xwediyê çeka nukleerî"
Trump destnîşan kir ku tu karê DYA'yê bi Tengava Hurmizê re nîne û divê welatên ku hewcedariya wan bi petrola di tengavê re derbas dibe heye, di vê mijarê de gavan bihavêjin.
Trump wiha nirxandin kir: "Heke Fransa an welatekî din bixwaze petrol an gaza xwezayî bikire, dê di Tengava Hurmizê re derbas bibin û ber bi wir ve herin; dê karibin li çareya serê xwe binerin. Têkiliya me bi vê re nîne."
Trump diyar kir ku ew wekî DYA gihîştine armanca xwe ya bingehîn ku "Îran nebe xwediyê çeka nukleerî" û îdia kir ku Tehran dê careke din qet nebe xwediyê çeka nukleerî.
