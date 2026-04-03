ABD ve İsrail, İran’daki Şehit Beheşti Üniversitesi’ni bombaladı

ABD ve İsrail ordularının İran’a yönelik saldırıları, 35. gününde (3 Nisan) devam ediyor.

İran devlet televizyonuna göre, ABD ve İsrail güçleri, başkent Tahran’ın kuzeyindeki Velencek semtinde bulunan Şehit Beheşti Üniversitesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Yarı resmî Tesnim Haber Ajansı da saldırıda Ghasemi Kardeşler Laboratuvar Binası’nın (Lazer ve Plazma Araştırma Enstitüsü) bombalandığını aktardı.

Saldırıda, söz konusu binanın yanı sıra yakınındaki öğrenci yurtlarının da ağır hasar gördüğü bildirildi.

Tahran merkezli ANA Haber Ajansı’na konuşan Şehit Beheşti Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri ise saldırı nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini belirtti. Ancak bazı çalışanların yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İran medyası, ABD ve İsrail güçlerinin İran’daki sivil kurumları hedef almaya devam ettiğini belirterek, daha önce aynı üniversiteye bağlı Şehit Abbaspur Teknik ve Mühendislik Yerleşkesi, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İsfahan Sanayi Üniversitesi, Pasteur Enstitüsü ve Tofiq İlaç Araştırma Şirketi’nin de bombalandığını hatırlattı.

ABD ve İsrail İran’a saldırılarda yapay zekâyı nasıl kullanıyor?

(VC)