Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor

Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG), Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da meydana gelen yangında 3’ü çocuk 6 kadın işçinin yaşamını yitirmesine tepki göstermek için bu akşam saat 20.00’de İstanbul Tünel Meydanı’nda eylem düzenleyecek.

Platform, çağrıda “Dilovası’nda kadınlar, kız çocukları iş cinayetinde öldürüldü. Ucuz ve güvencesiz çalıştırılmaya, iş güvenliği önlemleri alınmaksızın hayatlarımızın hiçe sayılmasına isyandayız” dedi.

“Ucuz iş gücü değil, insanız”

KBG’nin açıklamasında, kadın ve çocuk emeğinin denetimsiz atölyelerde sömürülmesine dikkat çekilerek, işçi ölümlerinin “kaza değil, cinayet” olduğu vurgulandı. Kadınlar, çalışma koşullarında denetim eksikliği, sigortasız istihdam ve ihmalkârlığın sistematik bir hale geldiğini belirterek tüm yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da çıkan yangında, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (17), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) olarak açıklanmıştı.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırılma ve yemek ücretlerinin ödenmemesi gibi ciddi ihlalleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

(EMK)