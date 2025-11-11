ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 11:50
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 11:53
1 dk Okuma

Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor

Platform, çağrıda “Dilovası’nda kadınlar, kız çocukları iş cinayetinde öldürüldü. Ucuz ve güvencesiz çalıştırılmaya, iş güvenliği önlemleri alınmaksızın hayatlarımızın hiçe sayılmasına isyandayız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ardından olay yerindeki yoğun hareketlilik görülüyor. Ön planda “T.C. Sağlık Bakanlığı 112” ibaresi bulunan ambulanslar ve çok sayıda polis aracı yer alıyor. Çevrede güvenlik şeridi çekilmiş, polisler ve sağlık ekipleri alanı kontrol altına almış durumda.
Fotoğraf: Şahin Oktay / AA

Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG), Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da meydana gelen yangında 3’ü çocuk 6 kadın işçinin yaşamını yitirmesine tepki göstermek için bu akşam saat 20.00’de İstanbul Tünel Meydanı’nda eylem düzenleyecek.

Platform, çağrıda “Dilovası’nda kadınlar, kız çocukları iş cinayetinde öldürüldü. Ucuz ve güvencesiz çalıştırılmaya, iş güvenliği önlemleri alınmaksızın hayatlarımızın hiçe sayılmasına isyandayız” dedi.

“Ucuz iş gücü değil, insanız”

KBG’nin açıklamasında, kadın ve çocuk emeğinin denetimsiz atölyelerde sömürülmesine dikkat çekilerek, işçi ölümlerinin “kaza değil, cinayet” olduğu vurgulandı. Kadınlar, çalışma koşullarında denetim eksikliği, sigortasız istihdam ve ihmalkârlığın sistematik bir hale geldiğini belirterek tüm yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da çıkan yangında, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (17), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) olarak açıklanmıştı.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırılma ve yemek ücretlerinin ödenmemesi gibi ciddi ihlalleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilovası Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın kadın işçiler çocuk işçiler kadınlar birlikte güçlü
ilgili haberler
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
Bugün 10:18
/haber/kocaeli-universitesi-ogrencileri-okurken-calismak-calisirken-olmek-istemiyoruz-313473
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
Bugün 09:37
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
/yazi/yasamak-icin-calisiyoruz-calisirken-oluyoruz-dilovasi-nda-ne-oldu-313419
İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı
9 Kasım 2025
/haber/isig-meclisi-tmmob-ve-ttb-dilovasinda-6-kisinin-oldugu-fabrika-onunde-aciklama-yapti-313373
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
Bugün 10:18
/haber/kocaeli-universitesi-ogrencileri-okurken-calismak-calisirken-olmek-istemiyoruz-313473
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
Bugün 09:37
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
/yazi/yasamak-icin-calisiyoruz-calisirken-oluyoruz-dilovasi-nda-ne-oldu-313419
İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı
9 Kasım 2025
/haber/isig-meclisi-tmmob-ve-ttb-dilovasinda-6-kisinin-oldugu-fabrika-onunde-aciklama-yapti-313373
Sayfa Başına Git