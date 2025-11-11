Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ve vardiya amirlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi’ne götürüldü.

Şüpheliler arasında, yangın sonrası firar etmeye çalıştığı iddia edilen fabrika sahibi K.O.’nun da bulunduğu, K.O.’nun valizle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Olayla bağlantılı olarak 7 kamu görevlisi de açığa alındı. Açığa alınanlar arasında SGK Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR İl Müdürü, Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü ve bazı kurum yöneticileri yer alıyor.

Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi

Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da çıkan yangında, yaşları 15 ila 59 arasında değişen 6 kadın işçi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyleydi:

Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59).

Fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırıldıkları ve yemek ücretlerinin ödenmediği yönünde ihbarlarda bulundukları ortaya çıkmıştı.

(EMK)