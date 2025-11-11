ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 12:35
2 dk Okuma

Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede

Şüpheliler arasında, yangın sonrası firar etmeye çalıştığı iddia edilen fabrika sahibi K.O.’nun da bulunduğu, K.O.’nun valizle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ve vardiya amirlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi’ne götürüldü.

Şüpheliler arasında, yangın sonrası firar etmeye çalıştığı iddia edilen fabrika sahibi K.O.’nun da bulunduğu, K.O.’nun valizle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Olayla bağlantılı olarak 7 kamu görevlisi de açığa alındı. Açığa alınanlar arasında SGK Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR İl Müdürü, Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü ve bazı kurum yöneticileri yer alıyor.

Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da çıkan yangında, yaşları 15 ila 59 arasında değişen 6 kadın işçi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyleydi:
Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59).

Fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırıldıkları ve yemek ücretlerinin ödenmediği yönünde ihbarlarda bulundukları ortaya çıkmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın Dilovası kadın emekçiler kadın işçiler çocuk işçiliği
ilgili haberler
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
Bugün 10:18
/haber/kocaeli-universitesi-ogrencileri-okurken-calismak-calisirken-olmek-istemiyoruz-313473
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
Bugün 09:37
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı
8 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-sorusturmasi-7-kisi-gorevden-alindi-313365
Dilovası’ndaki kimya fabrikasında patlama
4 Ekim 2025
/haber/dilovasindaki-kimya-fabrikasinda-patlama-312242
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
Bugün 10:18
/haber/kocaeli-universitesi-ogrencileri-okurken-calismak-calisirken-olmek-istemiyoruz-313473
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
Bugün 09:37
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı
8 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-sorusturmasi-7-kisi-gorevden-alindi-313365
Dilovası’ndaki kimya fabrikasında patlama
4 Ekim 2025
/haber/dilovasindaki-kimya-fabrikasinda-patlama-312242
Sayfa Başına Git