Qada kana zêran a Îliçê herifî: Herî kêm 9 karker di binê axê de ne

Duh di derdora seat 14.30an de li qada mezin a ku tesîsa Kana Zêr ya Çöpler a Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.ya li navçeya Îliça Erzinganê ax herifî.

Şîrketê di daxuyaniya xwe ya der barê mijarê da diyar kir ku herifandin li qada komkirina axa ku li kanayê hatiye derxistin, pêk hatiye.

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya ku beşdarî weşana zindî ya TRTê bû û daxuyand ku bûyer di encama îstifkirin û komkirina axa ku ji kanê hatiye derxistin de pêk hatiye.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, li ser agahdarkirinê gelek ekîbên lêgerîn û rizgarkirinê çûne cihê bûyerê ku li gundê Çoplerê ye.

Ji bo karkerên di binê axê de mane, ekîban li herêmê dest bi xebatên lêgerîn û xilaskirinê kirin.

Lêpirsîn hat destpêkirin

Şaredarê Erzînganê Bekîr Aksun di daxuyaniya xwe ya li ser mijarê de wiha got: "Li gor amarên destpêkê di binê axê da 9 kes mane. 10-12 hevalên ku li wir bûne wan got in. Ez hêvî dikim ku êdî zêdetir windahî çênebin. "Ew jî dê bên rizgarkirin. Eger em wan bêyî ti ziyanên canî rizgar bikin em ê gelekî kêfxweş bibin."

Serokatiya Rêveberiya Rewşa Lezgîn û Karesatan (AFAD) ragihand ku ji Midûriyetên AFADê yên Erzîngan, Erzirom, Sêwas, Rîze, Meletî, Gîresûn, Amed, Tokat û Dêrsimê personel sewqî herêma bûyerê hatin kirin.

Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç ragihand ku der barê bûyerê de ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Îliçê ve lêpirsîna edlî hatiye destpêkirin û 4 dozger hatine wezîfedarkirin.

Sarigul: Sûcê şirket û rayedaran e

Parlamenterê Erzinganê yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) Mustafa Sarigül derbarê mijarê de ji bianetê re axivî û got, "Mixabin dilê me dişewite. Berê jî me gelek caran hişyarî dabû ku dê li vir karesat çêbibe. Em hêvîdar bin ku windahî zêde nebin. Her wiha divê em vê bizanibin tişta ku li vir ne şimitîneke xwezayî ye. Herifandineke li qada kana lîçê ye. Tohbetbar ne xweza ye, şîrket û rayedar in"

Sedat Cezayirliogluyê ku cara ewil derçûna siyanûrê ya li Îliçê ji raya giştî re ragihandibû, agahî da bianetê û diyar kir ku bi tonan ava bi siyanür ber bi Çemê Feratê ve diherike û di ava ku diherike de zêdetirî 30 madeyên kîmyewî hene ku metirsiyê li ser jiyana zindîyan çêdike.

Erzincan İliç'teki Anagold Altın Madeni'nde korkulan felaket gerçekleşti!

Sürekli kapasitesi artırılan madende dağ adeta aşağı indi. İşçilerin tonlarca kaya ve toprağın altında kaldığı belirtiliyor. Yıllardır madenin yol açtığı yıkıma karşı mücadele veren Metalürji Mühendisi… pic.twitter.com/kKihh1BviP — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) February 13, 2024

Nîqaşên ruxsatê

Waliyê Erzînganê Hamza Aydogdu jî piştî şimitîna erdê çû herêmê.

Aydogdu, diyar kir ku ew xebatên li herêmê dişopînin û wiha got: "Yên di binê axê de mane hene, lê hejmara wan ne diyar e. Xebatên me yên lêgerîn û rizgarkirinê hatin destpêkirin."

Tevî ku herikîna siyanurê ruxsata Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.yê nehat betalkirin. Şirîkê şîrketê DYA û Kanada ye û deynên şîrketê yê bacê hatibû jêbirin. Şîrketa SSR Mînîngê ya kana zêran a Kanada û DYAyê ye ku ji sedî 80ê şîrketa Anagold Madencilikê yê wan in. Di bilançoya şîrketa SSR Mînîngê de herîkîna siyanür û jêbirina bacê derketibû holê.

