Demîrtaş li nexweşxaneyê serdana dayika kir

Dayika Hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattîn Demîrtaş, Sadiye Demîrtaş, du roj berê ji ber ku nexweş bûye birin nexweşxaneyeke taybet a Amedê.

Sadiye Demirtaş duh (23ê Kanûna Paşiyê) girtin beşa nexweşiyên giran.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, Selahattin Demirtaş ji bo ku li nexweşxaneyê serdana dayîka xwe bike serî li Girtîgeha Girtî ya Tîpa F a Edîrneyê ku lê girtî ye da.

Demirtaşê ku birin Amedê bi qasî 3 saet û nîvan li nexweşxaneyê ma. Pişt re di bin tedbîrên tund ên ewlehiyê de dîsa bi rêya balafirgehê birin girtîgehê.

DEM Partiyê daxuyanî da

DEM Partiyê di peyama xwe de wiha got:

“Dayika Selahattîn Demîrtaş, Sadiye Demirtaş ji ber nexweşiya xwe li nexweşxaneya Amedê di bin çavdêriyî de ye. Hevrêyê me Selahattîn Demîrtaş li ser daxwaza xwe ji bo dîtina dayika xwe ew birine Amedê û çûye serdana dayika wê. Diayên me bi dêya me Sadiye re ne. Daxwaza me tenê ew e ku di demeke kurt de baş bibe.”

Bavê Demîrtaş Tahîr Demîrtaş di 31ê Kanûna 2023an de koça dawî kir û Demîrtaş gotibû ku ew ê beşdarî merasîma cenazeya bavê xwe nebe û di girtîgehê de şîna wî bigire.

Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Amed'e getirildi. Demirtaş, daha sonra havaalanından cezaevine geri götürüldühttps://t.co/75iYznAfJy pic.twitter.com/UWv4yL04q7 — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) January 24, 2024

