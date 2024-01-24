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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 10:04
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Annesini hastanede ziyaret eden Demirtaş, yeniden cezaevine götürüldü

Diyarbakır’a götürülen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşık üç buçuk saat hastanede kaldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Annesini hastanede ziyaret eden Demirtaş, yeniden cezaevine götürüldü
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Sadiye Demirtaş, dün (23 Ocak) ise yoğun bakıma alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne, annesini hastanede ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu.

Diyarbakır’a götürülen Demirtaş, yaklaşık üç buçuk saat hastanede kaldı. Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından cezaevine geri götürüldü. 

Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı
Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı
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DEM Parti’den açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yayımladığı mesajda şöyle dedi:

"Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahede altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır."

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023 günü vefat etmiş ve Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacağını, yasını cezaevinde yaşayacağını söylemişti. (TY)

Selahattin Demirtaş hdp
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