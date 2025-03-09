bianet Muhabiri Evrim Deniz'e yönelik tehdide tepki sürüyor

bianet Diyarbakır Muhabiri Evrim Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde çektiği bir fotoğrafı paylaşması sonrası sosyal medyada hedef gösterilerek, cinsiyetçi ve ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Diyarbakır'da 8 Mart: "TJA yasaklanamaz"

Deniz, "LGBTİ+lara uygulanan ayrımcılık, şiddet taciz ve mobing son bulsun" yazılı dövizle birlikte bir barış annesini fotoğraflamasının ardından x'te hedef gösterildi, cinsiyetçi saldırılar ve tehditlere maruz kalmasının yanı sıra ölüm tehditleri aldı.

Fotoğraflarla Diyarbakır'da 8 Mart

Deniz, maruz kaldığı bu saldırılara karşı yarın Diyarbakır Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacak.

Deniz: Kadın gazeteciler hiçbir alanda güvende değil

Maruz kaldığı saldırılar hakkında bianet Muhabiri Evrim Deniz şöyle konuştu:

"Ben senelerdir Diyarbakır’da çalışan nerede bir hak ihlali varsa onu belgelemek için emek veren bir gazeteciyim. Dün alanda gördüğüm ve çekip paylaştığım Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı'na (DAKAP) ait olan ve üzerinde 'LGBTİ+lara uygulanan ayrımcılık, şiddet, taciz, mobbing' son bulsun yazan dövizi fotoğraflayıp paylaştığım için hedef haline getirildim.

Biz kadın gazeteciler hiçbir alanda güvende değiliz. Özellikle 8 Mart gibi bir günde yapılan tecavüz, öldürme, hakaret içerikli mesajlar bir kez daha kadın gazetecilerin yaşadıklarını belgeledi. Yarın bütün bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

DİSK Basın-İş: Suç duyurusunda bulunacağız

Deniz’in sosyal medyada hedef haline getirilmesinin ardından çok sayıda basın meslek ve kadın örgütü açıklama yaptı.

Üyesi Evrim Deniz’e yapılan saldırıyı kınayan DİSK Basın-İş, yarın söz konusu saldırılara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Üyemiz Evrim Deniz, Diyarbakır’da 8 Mart etkinliklerini takip ettiği sırada, LGBTİ+’lara dönük ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı yazılan dövizleri sosyal medya hesabında paylaştığı için hedef gösterilerek tehdit edildi.



Gazetecilerin hedef alınması, tehdit edilmesi kabul… pic.twitter.com/QJ5PYGcLPy — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 9, 2025

DFG: Deniz, gazetecilik görevini yaptı

Gazeteci Evrim Deniz'e yönelik tehditleri kabul etmediklerini belirten Dicle Fırat Gazeteciler Derneği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evrim Deniz, gazetecilik görevini yapmıştır. Gazetecilik gereği alanda bulunan coşkuyu ve dövizlerle verilmek istenen mesajları fotoğraflarla haberine yansıtmıştır. Hedef gösterilen dövizin üzerinde kurumsal logo olsa da bir gazetecinin hedef gösterilmesi, ölümle tehdit edilmesi ve evinin adresinin paylaşılması kabul edilemez.”

MKG: Açık hedef haline getirilmesi kabul etmiyoruz

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gazeteci Evrim Deniz, 8 Mart Kadınlar Günü mitinginde, üzerinde LGBT ile ilgili bir dövizin fotoğrafını çektiği için sanal medyada cinsiyetçi söylem ve tehditlere maruz kaldı. Gazetecinin ev adresinin verilerek açık hedef haline getirilmesi kabul etmiyoruz" dedi.

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu: Sürecin takipçisiyiz

Komisyon tarafından yapılan paylaşımda, "8 Mart buluşmasında kadınların taşıdığı, “LGBTİ+lara Uygulanan Ayrımcılık, Şiddet, Taciz ve Mobbing Son Bulsun!” pankartını paylaşmasından sonra tehdit ve hakaretlere maruz bırakılan gazeteci Evrim Deniz’in yanındayız. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. @_evrimdnz" denildi.

Rosa Kadın Derneği: Evrim Deniz'in yanındayız

Evrim Deniz'e yönelik hakaret ve tehditler ile ilgili yapılan açıklamada "Bizler “her türlü” eşitsizliğe, sömürüye, tahakküm ilişkisine karşı, eşit ve özgür bir yaşamı haykırmak için 8 Mart’ta alanlardaydık.

Tam da bu amaçla miting alanında emek veren gazeteci arkadaşlarımızdan Evrim Deniz’in çekmiş olduğu fotoğraf karelerinden biri sebebiyle tehdit edilmesini, küfür ve hakaretlere maruz kalmasını en sert şekilde kınıyoruz!

Toplumsal kutuplaşmaya hizmet eden bu saldırılara karşı, Evrim DENİZ’in yanındayız ! @_evrimdnz" ifadelerine yer verildi.

Eren Keskin:Canım anneler ve canım gazeteci Evrim Deniz

İnsan haakları savunucusu Eren Keskin de "Nerede bir hak ihlali varsa kadın hareketi ve belki de en çok Kürt kadın hareketi oradadır. Bir ‘nefret öznesi’ yapılmak istenen insanların yanında durmak onurlu bir tavırdır. Canım anneler ve canım gazeteci Evrim Deniz " diyerek destek verdi.

DAKAHDER: Toplumu kutuplaştıran bu saldırıları kınıyoruz.

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği, gazeteci Evrim Deniz'in maruz kaldığı saldırı ve tehditlere şöyle tepki gösterdi:

"8 Mart’ta, eşitlik ve özgürlük talebimizi dile getirmek için bir aradaydık. Her türlü eşitsizliğe, sömürüye ve baskıya karşı duruşumuzu alanlarda ortaya koyduk.Ancak, bu dayanışmayı görüntülemek için emek veren gazeteci Evrim Deniz’in, çektiği fotoğraf nedeniyle tehditlere, hakaretlere ve hedef göstermelere maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz! Toplumu kutuplaştıran bu saldırıları kınıyoruz. Gazeteci Evrim Deniz yalnız değildir!"

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu: Hukuki sürecin takipçisi olacağız

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu da Deniz'e destek mesajı verdi, sürecin takipçisi olacağını bildirdi:

"8 Mart buluşmasında kadınların taşıdığı, “LGBTİ+lara Uygulanan Ayrımcılık, Şiddet, Taciz ve Mobbing Son Bulsun!” pankartını paylaşmasından sonra tehdit ve hakaretlere maruz bırakılan gazeteci Evrim Deniz’in yanındayız. Hukuki sürecin takipçisi olacağız."

RSF’den Erol Önderoğlu: Kimse kendinde, gazeteci güvenliğini tehlikeye atma hakkı göremez

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteci Evrim Deniz'in maruz kaldığı tehditlere yönelik açıklama yaptı.

"Gazeteci Evrim Deniz’in sırf ‘LGBTİ+lara uygulanan ayrımcılık, şiddet, taciz, mobbing' son bulsun yazan dövizi fotoğraflayıp paylaştığı için cinsiyetçi sözlü saldırı, taviz ve ölümle tehdit edilmesine göz yumulamaz. Kimse kendinde, gazeteci güvenliğini tehlikeye atma hakkı göremez."

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