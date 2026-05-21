“Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü” Konferansı için çağrı

geniş bir grup, “Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı” için kamuoyuna çağrı yaptı. “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü” başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve toplumsal barış açısından tarihsel bir eşikten geçtiği vurgulandı.

Çağrı metninde, Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün aşındığı, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin daraldığı belirtilirken; artan yoksulluk, gelir eşitsizliği, ekolojik yıkım, toplumsal kutuplaşma ve kadına yönelik şiddetin ülkenin demokratik geleceğini tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut krizlerin yalnızca belirli toplumsal kesimleri değil, ülkede yaşayan herkesi etkilediği vurgulanarak, sınıfsal, bölgesel ve kimlik temelli eşitsizliklerin derinleştiğine dikkat çekildi.

Metinde, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasi ve barışın yeniden inşa edilebilmesi için toplumsal diyalog ve ortaklaşma ihtiyacına işaret edildi. Türkiye’de yaşayan farklı kimliklerin, inançların, kültürlerin ve toplulukların ortak hafızasında otoriter politikaların yarattığı baskı ve travmalar bulunduğu belirtilirken, korku ve güvensizlik ortamının toplumsal kutuplaşmayı artırdığı ifade edildi.

Çağrıda ayrıca Kürt sorununun çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesi arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu vurgulandı. Demokratikleşme ile Kürt sorununun çözümünün birbirinden ayrı düşünülemeyeceği belirtilen açıklamada, tüm kimliklerin ve inançların eşit yurttaşlık temelinde kamusal alanda özgürce var olabildiği çoğulcu bir düzenin demokratik dönüşümün temel unsuru olduğu kaydedildi.

Konferans çağrısında, yalnızca eleştirinin değil “kurucu bir iradenin” gerekli olduğu belirtilerek, barışı toplumsallaştıracak, demokrasiyi derinleştirecek ve eşitliği kurumsallaştıracak adımlar için güçlü toplumsal katılım ve kolektif akıl vurgusu yapıldı.

Açıklamanın sonunda, demokratik bir gelecek için söz söylemek isteyen herkes ortak düşünme ve tartışma sürecine davet edildi.

13-14 Haziran’da İstanbul Bakırköy’deki Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yapılacak konferansın duyurusu amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, basın metninin Kürtçesini siyasetçi Diba Keskin, Türkçesini ise sosyolog Ferhat Kentel okudu.

Toplantıya çevrimiçi bağlanan çağrıcılardan Mehmet Bekaroğlu, Rıza Türmen, Levent Köker ve Yakın Ertürk de konferansa katılım çağrısı yaptı. Konuşmalarda, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki engellerin tartışılacağı ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında nasıl bir demokrasi inşa edilebileceğinin ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Gültan Kışanak ise “Bu bir başlangıç” diyerek, demokratik bir gelecek için tüm toplumsal kesimlere ortak yaşamı büyütme çağrısı yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Ferhat Kentel, Türkiye’nin tarihsel bir eşikten geçtiğini belirterek, demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü ve toplumsal eşitsizlikler konusunda derinleşen krizlere dikkat çekti. Kentel, Kürt sorununun çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek, konferansın demokrasi ve barışın toplumsal zeminini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Çağrıcı isimler şöyle sıralandı: Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergil, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gültan Kışanak, İhsan Eliaçık, Jülide Kural, Kuban Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Pakrat Estukyan, Rıza Türmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vahap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altıok.