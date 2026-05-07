ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 07.05.2026 12:09 7 Mayıs 2026 12:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.05.2026 12:13 7 Mayıs 2026 12:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Cinsel şiddetle mücadelede yeni dönem: Yapay zekâ destekli anonim bot geliyor

CŞMD, bu çalışmayla birlikte teknolojiyi yalnızca bilgi aktarımı için değil, aynı zamanda güçlenme ve destek mekanizmalarının erişilebilirliğini artıran bir araç olarak kullanmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cinsel şiddetle mücadelede yeni dönem: Yapay zekâ destekli anonim bot geliyor
Görsel:csgorselarsiv.org

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), cinsel şiddete maruz bırakılanların ve yakınlarının bilgiye ve haklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapay zekâ tabanlı yeni bir dijital destek sistemi üzerinde çalışmaya başladı.

Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
Bugün 09:07
Erkekler Nisan'da 28 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ NİSAN 2026
Erkekler Nisan'da 28 kadını öldürdü
Bugün 09:00

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme 2025–2027 Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen “Dönüştürücü Teknoloji: Yapay Zekâ ve Bot Teknolojisiyle Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanların Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi” başlıklı proje, hayatta kalanların yargılanma ve damgalanma kaygısı yaşamadan bilgi alabileceği güvenli bir dijital alan oluşturmayı hedefliyor.

7/24 erişilebilir anonim destek

Hazırlık aşamasındaki yapay zekâ tabanlı sohbet botu, 18 yaş üzeri kullanıcıların cinsel ve cinselleştirilmiş şiddete dair sorularına yanıt verecek şekilde tasarlanıyor. Sistem, anonim kullanım imkânı sunarak günün her saati erişilebilen bir bilgi ve destek kaynağı olmayı amaçlıyor.

Botun temel hedefleri arasında; hukuki süreçlerin ve hakların daha anlaşılır biçimde aktarılması, başvurulabilecek kurumlara dair yönlendirmelerin sağlanması ve psikososyal destek mekanizmaları hakkında doğru ve güncel bilgilere erişimin kolaylaştırılması yer alıyor.

Güvenli dijital alan hedefi

Proje yalnızca resmi başvuru süreçlerine yönlendirme yapan bir araç olarak değil, aynı zamanda hayatta kalanların yaşadıkları deneyimleri yargılanma korkusu olmadan ifade edebilecekleri bir dijital alan olarak da kurgulanıyor. Kullanıcılar, zaman baskısı hissetmeden soru sorabilecek, özbakım ve öz-yardım kaynaklarına erişebilecek.

CŞMD, bu çalışmayla birlikte teknolojiyi yalnızca bilgi aktarımı için değil, aynı zamanda güçlenme ve destek mekanizmalarının erişilebilirliğini artıran bir araç olarak kullanmayı hedefliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cinsel şiddetle mücadele derneği dijital şiddet erkek şiddeti
ilgili haberler
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ NİSAN 2026
Erkekler Nisan'da 28 kadını öldürdü
Bugün 09:00
/haber/erkekler-nisan-da-28-kadini-oldurdu-319359
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ MART 2026
Erkekler Mart’ta 32 kadını öldürdü
7 Nisan 2026
/haber/erkekler-martta-32-kadini-oldurdu-318410
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bugün haberler Bursa’dan: Parkları erkekler işgal etmiş
29 Mart 2026
/yazi/bugun-haberler-bursadan-parklari-erkekler-isgal-etmis-318135
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2026
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
6 Mart 2026
/haber/erkekler-subatta-22-kadini-oldurdu-317391
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ OCAK 2026
Erkekler Ocak’ta 16 kadını öldürdü
4 Şubat 2026
/haber/erkekler-ocakta-16-kadini-oldurdu-316291
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026
/haber/erkekler-2025-te-en-az-299-kadini-oldurdu-315580
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?
14 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-devletin-yetki-verdigi-erkekleri-kim-denetleyecek-315582
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ARALIK 2025
Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü
7 Ocak 2026
/haber/erkekler-aralik-ta-28-kadini-oldurdu-315289
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ NİSAN 2026
Erkekler Nisan'da 28 kadını öldürdü
Bugün 09:00
/haber/erkekler-nisan-da-28-kadini-oldurdu-319359
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ MART 2026
Erkekler Mart’ta 32 kadını öldürdü
7 Nisan 2026
/haber/erkekler-martta-32-kadini-oldurdu-318410
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bugün haberler Bursa’dan: Parkları erkekler işgal etmiş
29 Mart 2026
/yazi/bugun-haberler-bursadan-parklari-erkekler-isgal-etmis-318135
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2026
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
6 Mart 2026
/haber/erkekler-subatta-22-kadini-oldurdu-317391
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ OCAK 2026
Erkekler Ocak’ta 16 kadını öldürdü
4 Şubat 2026
/haber/erkekler-ocakta-16-kadini-oldurdu-316291
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026
/haber/erkekler-2025-te-en-az-299-kadini-oldurdu-315580
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?
14 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-devletin-yetki-verdigi-erkekleri-kim-denetleyecek-315582
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ARALIK 2025
Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü
7 Ocak 2026
/haber/erkekler-aralik-ta-28-kadini-oldurdu-315289
Sayfa Başına Git