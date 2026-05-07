Cinsel şiddetle mücadelede yeni dönem: Yapay zekâ destekli anonim bot geliyor

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), cinsel şiddete maruz bırakılanların ve yakınlarının bilgiye ve haklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapay zekâ tabanlı yeni bir dijital destek sistemi üzerinde çalışmaya başladı.

Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ NİSAN 2026 Erkekler Nisan'da 28 kadını öldürdü

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme 2025–2027 Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen “Dönüştürücü Teknoloji: Yapay Zekâ ve Bot Teknolojisiyle Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanların Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi” başlıklı proje, hayatta kalanların yargılanma ve damgalanma kaygısı yaşamadan bilgi alabileceği güvenli bir dijital alan oluşturmayı hedefliyor.

7/24 erişilebilir anonim destek

Cinsel şiddetten hayatta kalanlar için 7/24 ve anonim destek sunacak yapay zeka tabanlı destek botunu birlikte tasarlıyoruz.



Bilgiye ve haklara erişimi kolaylaştıran, yargılamayan ve güvenli bir dijital alan kurmayı hedefliyoruz. Bu araç; hukuki süreçler, başvuru yolları ve… pic.twitter.com/heX4yXNVMw — Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (@cs_mucadele) May 5, 2026

Hazırlık aşamasındaki yapay zekâ tabanlı sohbet botu, 18 yaş üzeri kullanıcıların cinsel ve cinselleştirilmiş şiddete dair sorularına yanıt verecek şekilde tasarlanıyor. Sistem, anonim kullanım imkânı sunarak günün her saati erişilebilen bir bilgi ve destek kaynağı olmayı amaçlıyor.

Botun temel hedefleri arasında; hukuki süreçlerin ve hakların daha anlaşılır biçimde aktarılması, başvurulabilecek kurumlara dair yönlendirmelerin sağlanması ve psikososyal destek mekanizmaları hakkında doğru ve güncel bilgilere erişimin kolaylaştırılması yer alıyor.

Güvenli dijital alan hedefi

Proje yalnızca resmi başvuru süreçlerine yönlendirme yapan bir araç olarak değil, aynı zamanda hayatta kalanların yaşadıkları deneyimleri yargılanma korkusu olmadan ifade edebilecekleri bir dijital alan olarak da kurgulanıyor. Kullanıcılar, zaman baskısı hissetmeden soru sorabilecek, özbakım ve öz-yardım kaynaklarına erişebilecek.

CŞMD, bu çalışmayla birlikte teknolojiyi yalnızca bilgi aktarımı için değil, aynı zamanda güçlenme ve destek mekanizmalarının erişilebilirliğini artıran bir araç olarak kullanmayı hedefliyor.

(EMK)