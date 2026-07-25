Çigdem Mater û Mine Ozerden wê ji Girtîgeha Şakranê bo Silivriyê bên sewqkirin
Girtîgeha hukumxwarên Doza Parka Geziyê Çigdem Mater û Mine Ozerdenê careke din tê guhartin.
Mater û Ozerden, îro ji Girtîgeha Jinan a Girtî ya Îzmîrê (Girtîgeha Şakranê) hatin wergirtin û wê bibin Girtîgeha Jinan a Girtî ya Marmarayê ku li navçeya Silivriya Stenbolê ye.
Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin
Mater û Ozerden, ji Girtîgeha Jinan a Girtî ya Bakırkoyê ku çar sal bûn lê dihatin girtin, di 20ê Tîrmehê de bo Girtîgeha Şakranê hatibûn sewqkirin.
Bi vê yekê re, tenê pênc roj piştî birina wan a bo Girtîgeha Şakranê, Mater û Ozerden careke din hatin sewqkirin.
Çi bûbû?
Serdozgeriya Komarî, daxwaza pesendkirina cezayê miebeta girankirî yê ji ber sûcê “hewldana jinavbirina hikûmetê” yê li Osman Kavalayî hatiye birîn û 18 sal cezayê girtîgehê yê ji ber sûcê “alîkariya hewldana jinavbirina hikûmetê” li Çîgdem Mater, Alî Hakan Altinay, Mîne Ozerden, Can Atalay, Tayfûn Kahramanû Yîgît Alî Ekmekçiyî hatiye birîn, kiribû. Heman Serdozgerî xwestibû ku biryara ji bo Mucella Yapiciyê hatiye dayîn, betal bibe.
3emîn Daireya Cezê ya Dadgeha Bilind, di 28ê Îlona 2023an de cezayê 18 salan ê girtîgehê ku li Mater û Ozerdenê hatibû birîn pesend kir. Ev her du nav, ji Nîsana 2022an ku hatibûn girtin heta 20ê Tîrmeha 2026an di Girtîgeha Jinan a Girtî ya Bakırkoyê de hatin girtin.
Parêzerê Çîgdem Materê Hurrem Sonmez piştî sewqkirina ji Bakirkoyê ji bianetê re axivî û weha gotibû: “Em ê serî li hemû rêyên hiqûqî bidin”
Sonmez diyar kiribû ku ew hîn hêceta biryara veguhastinê fêr nebûne û gotinên xwe bi vî rengî domandin:
“Bi giştî ev karana bêyî ku malbat û parêzer pê bihesin tên kirin. Ev mirov li Stenbolê hatine dinê û mezin bûne, malbat û parêzerên wan li vir in. Her weha dê serdanên malbatan zehmet bibe û ew bi xwe jî dê li wê derê ji bilî girtîgehê tecrîdeke din bijîn. Ez dixwazim bifikirim ku dewlet xerabiyê bi welatiyê xwe nake, lê ev tişta ku hatiye kirin xerabî ye.”
(NÖ/AY)