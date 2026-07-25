TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.07.2026 15:24 25 Tîrmeh 2026 15:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.07.2026 15:29 25 Tîrmeh 2026 15:29
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Çigdem Mater û Mine Ozerden wê ji Girtîgeha Şakranê bo Silivriyê bên sewqkirin

Hukumxwarên doza Geziyê Çigdem Mater û Mine Ozerden pênc roj berê ji Girtîgeha Bakırkoyê bo ya Şakrana Îzmîrê hatibûn sewqkirin. Mater û Ozerdenê vê carê jî wê bibin Girtîgeha Jinan a Girtî ya Marmarayê ku li Silivriyê ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Çigdem Mater û Mine Ozerden wê ji Girtîgeha Şakranê bo Silivriyê bên sewqkirin
*Li milê çepê Mine Ozerden, li navberê Mucella Yapici ku hatibû berdan û li milê rastê Çigdem Mater
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Girtîgeha hukumxwarên Doza Parka Geziyê Çigdem Mater û Mine Ozerdenê careke din tê guhartin. 

Mater û Ozerden, îro ji Girtîgeha Jinan a Girtî ya Îzmîrê (Girtîgeha Şakranê) hatin wergirtin û wê bibin Girtîgeha Jinan a Girtî ya Marmarayê ku li navçeya Silivriya Stenbolê ye. 

Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin
Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin
20 Tîrmeh 2026

Mater û Ozerden, ji Girtîgeha Jinan a Girtî ya Bakırkoyê ku çar sal bûn lê dihatin girtin, di 20ê Tîrmehê de bo Girtîgeha Şakranê hatibûn sewqkirin.

Bi vê yekê re, tenê pênc roj piştî birina wan a bo Girtîgeha Şakranê, Mater û Ozerden careke din hatin sewqkirin. 

Çi bûbû?

Serdozgeriya Komarî, daxwaza pesendkirina cezayê miebeta girankirî yê ji ber sûcê “hewldana jinavbirina hikûmetê” yê li Osman Kavalayî hatiye birîn û 18 sal cezayê girtîgehê yê ji ber sûcê “alîkariya hewldana jinavbirina hikûmetê” li Çîgdem Mater, Alî Hakan Altinay, Mîne Ozerden, Can Atalay, Tayfûn Kahramanû Yîgît Alî Ekmekçiyî hatiye birîn, kiribû. Heman Serdozgerî xwestibû ku biryara ji bo Mucella Yapiciyê hatiye dayîn, betal bibe.

3emîn Daireya Cezê ya Dadgeha Bilind, di 28ê Îlona 2023an de cezayê 18 salan ê girtîgehê ku li Mater û Ozerdenê hatibû birîn pesend kir. Ev her du nav, ji Nîsana 2022an ku hatibûn girtin heta 20ê Tîrmeha 2026an di Girtîgeha Jinan a Girtî ya Bakırkoyê de hatin girtin. 

Parêzerê Çîgdem Materê Hurrem Sonmez piştî sewqkirina ji Bakirkoyê ji bianetê re axivî û weha gotibû: “Em ê serî li hemû rêyên hiqûqî bidin”

Sonmez diyar kiribû ku ew hîn hêceta biryara veguhastinê fêr nebûne û gotinên xwe bi vî rengî domandin:

“Bi giştî ev karana bêyî ku malbat û parêzer pê bihesin tên kirin. Ev mirov li Stenbolê hatine dinê û mezin bûne, malbat û parêzerên wan li vir in. Her weha dê serdanên malbatan zehmet bibe û ew bi xwe jî dê li wê derê ji bilî girtîgehê tecrîdeke din bijîn. Ez dixwazim bifikirim ku dewlet xerabiyê bi welatiyê xwe nake, lê ev tişta ku hatiye kirin xerabî ye.”

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Doza Geziyê Çîgdem Mater
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê