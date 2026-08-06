Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in yeni cezaevi adresleri paylaşıldı
Gezi Direnişi davası hükümlüsü Çiğdem Mater ve Mine Özerden, geçen hafta önce sevk edildikleri İzmir'deki Şakran Cezaevi'nden, Silivri'deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Mater ve Özerden'in arkadaşları, yaptıkları açıklamayla iki ismin yeni mektup adreslerini kamuoyuyla paylaşırken, onlar için adalet çağrısını yineledi.
Açıklamaya göre Çiğdem Mater'in yeni mektup adresi şöyle:
Çiğdem Mater Utku
Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
10 No'lu - C3
Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi, No: 162/2
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Silivri / İstanbul
Mine Özerden'in yeni mektup adresi ise şöyle:
Mine Özerden
Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
10 No'lu - C2
Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi, No: 162/2
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Silivri / İstanbul
Arkadaşları, kamuoyunu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e mektup göndererek dayanışmayı sürdürmeye çağırdı.
Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk edildi
(EMK)