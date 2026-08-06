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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 08:27 6 Ağustos 2026 08:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 08:29 6 Ağustos 2026 08:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in yeni cezaevi adresleri paylaşıldı

Arkadaşları, kamuoyunu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e mektup göndererek dayanışmayı sürdürmeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in yeni cezaevi adresleri paylaşıldı
*Mine Özerden ve Çiğdem Mater. (Kolaj: bianet)
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Gezi Direnişi davası hükümlüsü Çiğdem Mater ve Mine Özerden, geçen hafta önce sevk edildikleri İzmir'deki Şakran Cezaevi'nden, Silivri'deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Mater ve Özerden'in arkadaşları, yaptıkları açıklamayla iki ismin yeni mektup adreslerini kamuoyuyla paylaşırken, onlar için adalet çağrısını yineledi.

Açıklamaya göre Çiğdem Mater'in yeni mektup adresi şöyle:

Çiğdem Mater Utku
Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
10 No'lu - C3
Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi, No: 162/2
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Silivri / İstanbul

Mine Özerden'in yeni mektup adresi ise şöyle:

Mine Özerden
Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
10 No'lu - C2
Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi, No: 162/2
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Silivri / İstanbul

Arkadaşları, kamuoyunu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e mektup göndererek dayanışmayı sürdürmeye çağırdı.

Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk edildi
Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk edildi
25 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çiğdem mater Mine Özerden Gezi mahpusları
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