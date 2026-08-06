Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in yeni cezaevi adresleri paylaşıldı

Gezi Direnişi davası hükümlüsü Çiğdem Mater ve Mine Özerden, geçen hafta önce sevk edildikleri İzmir'deki Şakran Cezaevi'nden, Silivri'deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Mater ve Özerden'in arkadaşları, yaptıkları açıklamayla iki ismin yeni mektup adreslerini kamuoyuyla paylaşırken, onlar için adalet çağrısını yineledi.

Açıklamaya göre Çiğdem Mater'in yeni mektup adresi şöyle:

Çiğdem Mater Utku

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10 No'lu - C3

Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi, No: 162/2

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Silivri / İstanbul

Mine Özerden'in yeni mektup adresi ise şöyle:

Mine Özerden

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10 No'lu - C2

Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi, No: 162/2

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Silivri / İstanbul

Arkadaşları, kamuoyunu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e mektup göndererek dayanışmayı sürdürmeye çağırdı.

Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk edildi

(EMK)