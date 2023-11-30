Çiğdem Mater'le Sen de Kettılla’dan dördüncü tarif: Patates Salatası

Gezi Davası’ndan tutuklu olan yapımcı Çiğdem Mater'in, 1 Eylül 2022'de bianet'te yayımlanan “Bir kettle nelere kadir?” başlıklı yazısından yola çıkılarak başlatılan “Çiğdem Mater'le Sen de Kettılla!” projesinde, yazıda geçen tariflere ve hapishanenin kantin listesine sadık kalınarak kettle ile yemekler yapılıyor.

Proje kapsamında dördüncü tarif, “Patates Salatası” videosu yayımlandı.

Çiğdem Mater'e Özgürlük kampanyası tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

Peki bundan sonra ne yapacağız? Bu soruyu o kadar çok soruyoruz ki birbirimize… Her onanan karar, her reddedilen talep ve başvuru sonrası ne yapacağız şimdi? Mücadele etmeye, mücadeleyi birlikte büyütmeye, birlikte ses çıkarmaya devam edeceğiz. Bunu da tam burada, kettle’da yapacağız.

Biz içine umut, adalet, hukuk, özgürlük ve demokrasi koyduk…

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesini veriyor olmak sadece bize garip geliyor olmamalı. Toplumun baskı altına alınması, medyanın sesinin kesilmeye çalışılması, mahkemelerin hukuk ve adalet dışında her türlü amaca yönelik çalıştırılması kettle’daki kaynayan su bizi de “fokurdatıyor”…

Fokurduyoruz… “Hapishanede Kettle'da Türk kahvesi, börek, tost, içli köfte, patates yemeği-püre, mercimek köftesi, tantuni nasıl yapılıyor?” derken bugün daha da fazla ise kadınların yaratıcılığının dört duvarı aşıp nelere ulaştığını birlikte gördük. Hem de son derece kısıtlı şartlar altında.

Şimdi sıra sizde! Umudu birlikte büyütelim! Adalet talebimizin sesini birlikte yükseltelim. Kettle’da birlikte üretelim. Kettle’a da yasak gelecek değil ya? O zaman başlıyoruz! Gelsin tarifler!