Zeynel Emre: “Artık kurultay dışında hiçbir işlem yapılamaz”

CHP’de mahkeme kararı sonrası yaşanan yönetim tartışmaları sürerken, Parti Meclisi üyelerinin toplu istifa kararıyla birlikte yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel’i destekleyen Parti Meclisi üyelerinin istifasının ardından, mevcut yönetimin sözcüsü Zeynel Emre sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emre, CHP’nin ciddi bir siyasi ve hukuki krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, partiye yönelik alınan mahkeme kararının kurumsal yapıyı doğrudan etkilediğini söyledi.

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Emre’nin açıklamaları özetle şöyle:

“CHP olarak büyük bir kumpasın içindeyiz. Partimizin kurumsal kimliğine yönelik saray odaklı bir kesim tarafından bir butlan kararı verildi. Bu karar, 25 Temmuz 2020 tarihli kurultay sürecini de tartışmalı hale getirdi. Bu durum Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biridir.”

Sürecin ardından parti içinde çözüm arayışına girdiklerini belirten Emre, Parti Meclisi toplantısına katılarak olağanüstü kurultay çağrısı yapılmasını hedeflediklerini ancak bazı gelişmelerin bu süreci değiştirdiğini söyledi.

“Bazı arkadaşlarımızın disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine istifalar gündeme geldi. Tüzük gereği Parti Meclisi’nin belirli sayının altına düşmesi halinde yapısal olarak düştüğü bir durum oluşur ve yeniden kurultay süreci zorunlu hale gelir.”

Emre, gelinen noktada partinin kurultay dışında herhangi bir karar alma yetkisinin kalmadığını savunarak, “Bu aşamadan sonra kurultayın toplanmaması hukuken de siyasi olarak da mümkün değildir. Kurultay dışında hiçbir işlem yapılamaz” dedi.

Türkiye’de demokrasi mücadelesi açısından CHP’nin önemli bir rol üstlendiğini belirten Emre, basın ve sivil toplumun da bu süreçte kritik bir yerde durduğunu dile getirdi.

Açıklamasının sonunda yargı sürecine de değinen Emre, dosyayla ilgili kararın bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

(EMK)