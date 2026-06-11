CHP’de Parti Meclisi krizi: 28 istifa kurultay yolunu açar mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘mutlak butlan’ krizi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ‘kesin çıkarma’ istemiyle disipline sevk etmesi ve Özgür Özel’i destekleyen 28 Parti Meclisi (PM) üyesinin istifası sonrası yeni bir aşamaya taşındı.

Peki, istifa kararları sonrası CHP Parti Meclisi nasıl şekillenecek?

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CHP Tüzüğü’nün 20. maddesine göre Parti Meclisi, kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organı. Aynı maddenin ikinci fıkrası, PM’nin Genel Başkan ve kurultayca seçilmiş 60 üyeden oluştuğunu, ayrıca 15 yedek üye belirleneceğini düzenliyor.

20. maddenin üçüncü fıkrası ise üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyelerin cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek sırayla göreve getirileceğini hükme bağlıyor.

Bu nedenle 2020’de seçilen 60 asıl ve 15 yedek üyeden oluşan havuzun bugünkü durumu kritik önem taşıyor. Yedeklerin çağrılmasına rağmen PM, Genel Başkan dahil 57 kişiye kadar tamamlanabildi. Özgür Özel’i destekleyen 28 PM üyesinin istifasıyla da sayı, Kemal Kılıçdaroğlu dahil 29’a düştü.

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Tüzük ne diyor?

CHP Tüzüğü’nün “Görevin Boşalması” başlıklı 24. maddesinin üçüncü fıkrası, Parti Meclisi bakımından kritik hükmü içeriyor:

Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.

Bu hükme göre PM üye sayısının 40’ın altına düşmesi, Genel Başkan açısından 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırma yükümlülüğü doğuruyor.

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PM kimlerden oluşuyordu?

İstinafın ‘mutlak butlan’ kararı sonrası, CHP’nin 26-26 Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi tedbiren göreve iade edildi.

Ancak aradan geçen sürede bazı üyeler belediye başkanı seçildi, bazı isimler TBMM’de grup veya başkanlık divanı görevleri üstlendi, bazı üyeler partiden ayrıldı, bir üye de vefat etti. Bu nedenle yedek üyeler çağrıldıktan sonra dahi PM, Genel Başkan dahil ancak 57 kişiye tamamlanabildi.

Kimler PM’de yer alamıyor?

2020 kurultayında oluşan 75 kişilik asıl-yedek havuzdan 19 isim bugün PM listesinde yer alamıyor.

Tablo: bianet

(VC)