Kılıçdaroğlu yönetimi, yeni CHP MYK’sini duyurdu
İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini duyurdu.
Listede ayrıca ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceği, çalışmaların oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır
Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni MYK listesi şu isimlerden oluştu:
- Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan
- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter
- Orhan Sarıbal - Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman
- Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Semra Dinçer - Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ahmet Hakan Uyanık - Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
MYK nasıl belirlendi?
CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı 2020 yılında yürürlükte olan 2018 tarihli CHP Tüzüğü’nün 22. maddesine göre MYK, “partinin en üst yönetim organı” olarak tanımlanıyor. Maddeye göre MYK; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşuyor. Aynı maddede, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterin Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçileceği hükme bağlanıyor.
Kurultayın ardından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 29 Temmuz 2020 tarihli mazbatasında yer alan PM asil ve yedek listelerine göre, açıklanan MYK’deki isimlerin büyük bölümü PM asil listesinde yer alıyordu. Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Yıldırım Kaya ve Adnan Demirci PM yedek listesinde bulunurken, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ise Bilim Kültür ve Sanat Platformu kontenjanında yer alıyordu.
(VC)