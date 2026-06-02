HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 16:30 2 Haziran 2026 16:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 18:43 2 Haziran 2026 18:43
Okuma Okuma:  3 dakika

Kılıçdaroğlu yönetimi, yeni CHP MYK’sini duyurdu

CHP MYK listesinde Rıfat Turuntay Nalbantoğlu Genel Sekreter, Müslim Sarı ise Parti Sözcüsü olarak görevlendirildi.

BİA Haber Merkezi
BİA Haber Merkezi
*Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde, 30 Mayıs 2026. (Fotoğraf: CHP)

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini duyurdu.

Listede ayrıca ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceği, çalışmaların oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır
27 Mayıs 2026

Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni MYK listesi şu isimlerden oluştu:

  • Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan
  • Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter
  • Orhan Sarıbal - Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman
  • Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Semra Dinçer - Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Ahmet Hakan Uyanık - Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Listede yer alan isimlerden Rıfat Turuntay Nalbantoğlu İzmir Milletvekili, Orhan Sarıbal Bursa Milletvekili, Semra Dinçer ve Deniz Demir Ankara Milletvekili, Gamze Akkuş İlgezdi ise İstanbul Milletvekili olarak da görev yapıyor.

MYK nasıl belirlendi?

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı 2020 yılında yürürlükte olan 2018 tarihli CHP Tüzüğü’nün 22. maddesine göre MYK, “partinin en üst yönetim organı” olarak tanımlanıyor. Maddeye göre MYK; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşuyor. Aynı maddede, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterin Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçileceği hükme bağlanıyor.

Kurultayın ardından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 29 Temmuz 2020 tarihli mazbatasında yer alan PM asil ve yedek listelerine göre, açıklanan MYK’deki isimlerin büyük bölümü PM asil listesinde yer alıyordu. Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Yıldırım Kaya ve Adnan Demirci PM yedek listesinde bulunurken, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ise Bilim Kültür ve Sanat Platformu kontenjanında yer alıyordu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan CHP chp myk Kemal Kılıçdaroğlu
