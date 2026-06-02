Kılıçdaroğlu yönetimi, yeni CHP MYK’sini duyurdu

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini duyurdu.

Listede ayrıca ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceği, çalışmaların oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni MYK listesi şu isimlerden oluştu:

Listede yer alan isimlerden Rıfat Turuntay Nalbantoğlu İzmir Milletvekili, Orhan Sarıbal Bursa Milletvekili, Semra Dinçer ve Deniz Demir Ankara Milletvekili, Gamze Akkuş İlgezdi ise İstanbul Milletvekili olarak da görev yapıyor.

MYK nasıl belirlendi?

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı 2020 yılında yürürlükte olan 2018 tarihli CHP Tüzüğü’nün 22. maddesine göre MYK, “partinin en üst yönetim organı” olarak tanımlanıyor. Maddeye göre MYK; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşuyor. Aynı maddede, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterin Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçileceği hükme bağlanıyor.

Kurultayın ardından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 29 Temmuz 2020 tarihli mazbatasında yer alan PM asil ve yedek listelerine göre, açıklanan MYK’deki isimlerin büyük bölümü PM asil listesinde yer alıyordu. Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Yıldırım Kaya ve Adnan Demirci PM yedek listesinde bulunurken, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ise Bilim Kültür ve Sanat Platformu kontenjanında yer alıyordu.