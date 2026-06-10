Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrarladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce kullandığı ifadeleri yineleyerek, “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın atıf yaptığı “pavyon masaları” ifadesini 30 Mayıs 2026’da, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Halkla Bayramlaşma programında kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı?” dedi.

Erdoğan, konuşmasına “Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bugünlerde AK Parti Grubu’ndaki kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum” sözleriyle başladı. Muhalefeti “siyaseti marjinalize etmekle” suçlayan Erdoğan, altı beldede yapılan ara seçimlere de değindi.

Ara seçim sonuçlarını “Cumhur İttifakı açısından anlamlı bir zafer” olarak değerlendiren Erdoğan, seçilmiş yönetimi yargı kararıyla askıya alınan CHP’yi sandık sonuçları üzerinden hedef aldı.

Erdoğan: "CHP içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor"

CHP kurultayı hakkında konuştu

CHP’ye ilişkin mahkemenin verdiği tartışmalı “mutlak butlan” kararına da değinen Erdoğan, sürecin taraflarının CHP’liler olduğunu söyledi.

“Kurultaya ilişkin tartışmalarda, kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP’lilerdir” diyen Erdoğan, CHP’nin iç tartışmalarına taraf olmadıklarını savundu.

Trump NATO Zirvesi için Ankara'ya geliyor

Erdoğan, konuşmasının ikinci bölümünde 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ankara Zirvesi’nin NATO’nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık” diyen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveye katılımına dair açıklamayı da “ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adım” olarak nitelendirdi.

HRW: Erdoğan siyasi haklara yönelik saldırısını derinleştiriyor

Doğu Akdeniz mesajı

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimlere ilişkin de konuştu. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının hedef alınması halinde karşılık verileceğini “Kimse macera, hayal peşinde koşmasın. Kimse eli kanlı siyonistlerin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur” ifadeleriyle söyledi.

(NÖ)