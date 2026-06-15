CHP'de ikinci grup toplantısı krizi: "Kılıçdaroğlu başvuru yapmamış, Özel de yapmama kararı aldı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de gündeme ilişkin konuştu. Yargıtay'a çağrıda bulunan, kararın bir an önce verilmesini talep etti.

Yeni parti tartışmalarına da göndermede bulunan Emir, "Biz partimizdeyiz. Biz babaocağındayız. Biz bu Cumhuriyet'i kuran partinin neferleriyiz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Partinin gerçek sahibi millettir, CHP'lilerdir" dedi.

Emir, çarşamba günü olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzanın Genel Merkeze iletileceğini açıkladı.

900 imzayı cuma günü teslim edeceğiz”

Kurultay için yürütülen imza toplama çalışmalarına değinen Emir, gerekli imzaların toplandığını belirterek, “900 imzayı cuma günü vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Emir, CHP’nin kurultayının 20 Temmuz’a kadar yapılması gerektiğini ifade ederek, sürecin daha fazla uzatılmasının parti açısından sorunlar doğurabileceğini söyledi.

CHP'li Emir, şöyle dedi:

"Grup başkanının seçilme yolu açıktır. Bir şekilde atanmış olan ve şu anda genel başkanlık konumunda olan kişinin bizim grup başkanımızla ilgili bir tasarrufta bulunma hakkı yoktur.

PM'de üstünlüğü sağlayacağız diye, gözdağı vereceğiz diye 9 arkadaşımızı tedbirli olarak disipline sevk ettiler. Ama tamamen hukuksuz. Tüzüğümüz son derece açık. Bir üyeyi, bir il yönetim kurulu üyesini aldığın gibi belediye başkanını, milletvekilini tedbirle sevk edemezsin diyor. Milletvekili karışamaz PM karar verir diyor. Hiçbir tereddüde yer yok.

Bunun için son derece art niyetli olmak lazım. Bu ülkede hukuk olmadığını biliyoruz, ama inatla bu süreçleri de takip ettiğimizi herkes bilsin. Her şey milletimizin gözü önünde olmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız geri dönecek, herkes hesabını buna göre yapsın. Bu yolla iki başkanvekilimizi görevden aldılar. Bu iç tüzüğün herhangi bir maddesinde, siyasi partiler yasasının herhangi bir maddesinde, genel başkanın grup başkanvekili atama yetkisini göstersinler. Yok arkadaşlar.

Tayyip Erdoğan da atamıyor. İşaret ediyor seçiyorlar. Grup başkanvekilleri gruptan seçilir. Grup başkanvekillerinden memnunsa genel başkan görev süresini uzatabilir. 'Ben memnun değilim, bunu getireceğim' diyemez. Hukuk tanımıyorlarsa ayrı mesele.

Meclis Başkanımız, grup başkanvekillerimizi görevden alarak bir yanlışa düşmüştür. Bizim iç tüzüğümüzü görmezden gelmiş, Anayasayı da yok saymıştır. Yenisi seçilene kadar Meclis'teki grup başkanvekilliği görevine devam eder. Israr ediyorsanız tavrınızın doğru olduğuna peki, beni de verselerdi ne yapacaktınız? Nasıl Meclis çalışmalarına katılacak parti? Bu yönetmeliği yazanlar Anayasaya bağlı oldukları için, bu hükmü koymuşlar. Bir parti grubu başkanvekilsiz olamaz. Meclis tarihine bakın, uygulamalara bakın. Meclis başkanlığı ile Genel Merkez muhatap değildir. Meclis Başkanlığının muhatabı grup başkanlığıdır.

"Bu partiye bu haksızlığı yapmayın"

Bakın buradan bir kez daha uyarıyoruz. Tarih önünde bu millete karşı, CHP'lilere karşı, taşıyamayacağınız bir yükün altına girdiniz. Bu bir saray operasyonudur. Asla hukuki değildir. CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak üzerine tasarlanmış kirli bir plandır. Bu partiye bu haksızlığı yapmayın.

Yargıtay'ın bir an evvel karar vermesi gerekir. Derhal 20 Temmuz'a kadar kurultay toplanmalıdır. CHP Türkiye'nin ve dünyanın en köklü partilerinden bir tanesi. Seçime sokulmama riskiyle karşı karşıyadır. Açıkça söylüyoruz. Biz partimizdeyiz. Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar sözlerine asla inanmayın. Partimizin, genel başkanımızın yetkili kurulların dışındakilerin sözlerin hiçbirine inanmayın.

Biz kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü, 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarımızdan, illerimizin delegeleriyle. Onlarla birlikte Genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. 'Olağanüstü kurultay yapamayız' İmza toplandı, 'yapamayız' tedbire bağlı olmadan her şeyi yapıyor, asıl yapması gerekeni yapmaktan kaçınıyor. Bu onur herkese yakışır, herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Israrla kurultay talebimizi yineliyoruz.

Geçen hafta sayın genel başkanımız Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'ya gideceğini grup toplantısı yapacağını söylemişti. Genel Merkez'den duyumlar gelince yeni bir değerlendirme yapıldı, grup toplantımızı coşkuyla yaptık, millet iradesini gösterdi.

Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis'e Genel Merkez'den grup toplantısı başvurusu olmamış. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin yoğun desteğinden sonra, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır."

(EMK)