CHP’de ihraçlar: 9 milletvekiline karar tebliğ edildi, Başarır’dan “özel darbe” tepkisi

CHP’nin mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından 9 milletvekili hakkında alınan ihraç kararları, vekillere ulaştı. Kararların alınma süreciyle ilgili hukuki tartışmalar sürerken, haklarında işlem yapılan milletvekilleri tebligatlarını aldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisi ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında alınan kararları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe!

İtiraz hakkı bile vermemişler:) pic.twitter.com/7uR0NE9OZ0 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 12, 2026

Başarır, kendisiyle ilgili kararın “özel” olarak hazırlandığını belirterek, paylaştığı belgede itiraz hakkının bulunmadığına dikkat çekti. Ağbaba’ya ait kararda ise üç gün içinde itiraz edilebileceği bilgisi yer aldı.

Başarır, iki karar arasındaki farka tepki göstererek, “Arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe! İtiraz hakkı bile vermemişler” ifadelerini kullandı.

İhraç talebi bulunan CHP’li Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, seçilmiş grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ı etiketleyerek, “Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene!” mesajını paylaştı.

Ağbaba: “Tüm hayatımı partime ve Malatya’ya adadım”

1986 Gençlik Kolları

1994 Belediye Meclis Üyeliği

1995 İl Saymanlığı

1998- 2002 Malatya İl Başkanlığı

2002 Milletvekili Adaylığı

2003-2005 Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği

2004 Seçim Komitesi Başkanlığı

2007 Milletvekilliği Aday Adaylığı

2010-2011 Malatya İl Başkanlığı

Malatya… pic.twitter.com/7tIv6XZ4GW — Veli Ağbaba (@veliagbaba) June 12, 2026

Kararın kendisine ulaşmasının ardından açıklama yapan Veli Ağbaba, siyasi geçmişine dikkat çekerek CHP’ye verdiği emeği anlattı.

Ağbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1986 Gençlik Kolları, 1994 Belediye Meclis Üyeliği, 1995 İl Saymanlığı, 1998-2002 Malatya İl Başkanlığı, 2002 Milletvekili Adaylığı, 2003-2005 Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, 2004 Seçim Komitesi Başkanlığı, 2007 Milletvekilliği Aday Adaylığı, 2010-2011 Malatya İl Başkanlığı ve ardından Malatya Milletvekilliği…

Gençliğimden itibaren tüm hayatımı partime ve Malatya’ya adadım. Hiçbir zaman birilerinin değil, halkın sesi oldum.”

Ağbaba, açıklamasında “Bizim suçumuz ne?” sorusunu yönelterek şöyle devam etti:

“47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin yeniden birinci partisi yapmak mı? 38. Olağan Kurultay’da milletin, sokağın ve değişim isteyen milyonların sesine kulak vererek ‘Artık değişim zamanı’ demek mi?

Eğer suçumuz buysa, evet… Biz bu suçun failiyiz.”

İHRAÇLARI İSTENİYORDU CHP'de Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü

(EMK)