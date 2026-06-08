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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 12:55 8 Haziran 2026 12:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 12:58 8 Haziran 2026 12:58
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP'de PM toplanıyor

Toplantı gündemi, “Genel Başkanın sunuşu”, “Güncel siyasi değerlendirmeler” ve “Dilek ve öneriler” başlıklarıyla duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'de PM toplanıyor

1 Haziran'da yapılması beklenen ancak mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısı 11 Haziran'da yapılacak.

Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen metinde toplantının Genel Merkez'de yapılacağı açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 11 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.

Yazıda toplantı gündemi, “Genel Başkanın sunuşu”, “Güncel siyasi değerlendirmeler” ve “Dilek ve öneriler” başlıklarıyla duyuruldu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan özgür özel
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