CHP'de PM toplanıyor
Toplantı gündemi, “Genel Başkanın sunuşu”, “Güncel siyasi değerlendirmeler” ve “Dilek ve öneriler” başlıklarıyla duyuruldu.
1 Haziran'da yapılması beklenen ancak mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısı 11 Haziran'da yapılacak.
Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen metinde toplantının Genel Merkez'de yapılacağı açıklandı.
Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 11 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.
Yazıda toplantı gündemi, “Genel Başkanın sunuşu”, “Güncel siyasi değerlendirmeler” ve “Dilek ve öneriler” başlıklarıyla duyuruldu.
(EMK)
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