CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan ihraç itirazlarına onay çıkmadı

CHP’de “mutlak butlan” yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 5 isimle ilgili süreçte karar çıktı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç istemlerine yönelik itirazları görüşmek üzere toplandı. Yapılan değerlendirme sonucunda, dört il başkanı ve bir belediye başkanının tedbir kararına karşı yaptığı itirazlar reddedildi.

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CHP YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi olarak nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ihraç taleplerini ve disiplin sürecine ilişkin başvuruları ele aldı.

Toplantıda; Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşüldü.

Kurul, yapılan incelemelerin ardından 5 ismin başvurusunu da kabul etmedi. Böylece söz konusu isimler hakkında uygulanan tedbirli disiplin süreci devam etmiş oldu.

CHP’nin en üst disiplin organı olan Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Kurul; disiplin soruşturmalarını yürütme, uyarı ve ihraç gibi yaptırımlara ilişkin karar alma, yapılan itirazları değerlendirme ve parti içi disiplin süreçlerini yönetme görevlerini üstleniyor.

Ne olmuştu? CHP’de Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbirli ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs 2026’da Genel Merkez’de düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, “Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Hesap soracağım” demişti.

(EMK)