ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 15:33 25 Haziran 2026 15:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 15:37 25 Haziran 2026 15:37
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan ihraç itirazlarına onay çıkmadı

CHP YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi olarak nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ihraç taleplerini ve disiplin sürecine ilişkin başvuruları ele aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan ihraç itirazlarına onay çıkmadı

CHP’de “mutlak butlan” yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 5 isimle ilgili süreçte karar çıktı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç istemlerine yönelik itirazları görüşmek üzere toplandı. Yapılan değerlendirme sonucunda, dört il başkanı ve bir belediye başkanının tedbir kararına karşı yaptığı itirazlar reddedildi.

Özgür Çelik: Bir gram korku yaşamadım, neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz
VİDEO SÖYLEŞİ
Özgür Çelik: Bir gram korku yaşamadım, neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz
9 Ocak 2026

CHP YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi olarak nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ihraç taleplerini ve disiplin sürecine ilişkin başvuruları ele aldı.

Toplantıda; Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşüldü.

Kurul, yapılan incelemelerin ardından 5 ismin başvurusunu da kabul etmedi. Böylece söz konusu isimler hakkında uygulanan tedbirli disiplin süreci devam etmiş oldu.

CHP’nin en üst disiplin organı olan Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Kurul; disiplin soruşturmalarını yürütme, uyarı ve ihraç gibi yaptırımlara ilişkin karar alma, yapılan itirazları değerlendirme ve parti içi disiplin süreçlerini yönetme görevlerini üstleniyor.

Ne olmuştu?

CHP’de Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbirli ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

 Kılıçdaroğlu 30 Mayıs 2026’da Genel Merkez’de düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, “Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Hesap soracağım” demişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan
ilgili haberler
CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında
Bugün 08:09
/haber/chpli-balcova-ve-seferihisar-belediyelerine-operasyon-iki-belediye-baskani-gozaltinda-320857
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
24 Haziran 2026
/haber/kesan-belediye-baskani-mehmet-ozcan-chp-den-istifa-etti-320849
Ümit Dikbayır, CHP’den istifa etti
23 Haziran 2026
/haber/umit-dikbayir-chpden-istifa-etti-320808
CHP'den istifa eden Levent Koç, AKP'ye katıldı
22 Haziran 2026
/haber/chp-den-istifa-eden-levent-koc-akp-ye-katildi-320775
İl başkanı duyurdu: "Butlancılar CHP Antep'in kapısını kırıp binaya girdi"
20 Haziran 2026
/haber/il-baskani-duyurdu-butlancilar-chp-antep-in-kapisini-kirip-binaya-girdi-320733
"TEMİZLİK" BİTENE KADAR KURULTAY YOK
Kılıçdaroğlu CHP'yi "mutlak butlan" itirafçılarının beyanlarına dayanarak "arındırma" iddiasında
20 Haziran 2026
/haber/kilicdaroglu-chp-yi-mutlak-butlan-itirafcilarinin-beyanlarina-dayanarak-arindirma-iddiasinda-320732
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında
Bugün 08:09
/haber/chpli-balcova-ve-seferihisar-belediyelerine-operasyon-iki-belediye-baskani-gozaltinda-320857
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
24 Haziran 2026
/haber/kesan-belediye-baskani-mehmet-ozcan-chp-den-istifa-etti-320849
Ümit Dikbayır, CHP’den istifa etti
23 Haziran 2026
/haber/umit-dikbayir-chpden-istifa-etti-320808
CHP'den istifa eden Levent Koç, AKP'ye katıldı
22 Haziran 2026
/haber/chp-den-istifa-eden-levent-koc-akp-ye-katildi-320775
İl başkanı duyurdu: "Butlancılar CHP Antep'in kapısını kırıp binaya girdi"
20 Haziran 2026
/haber/il-baskani-duyurdu-butlancilar-chp-antep-in-kapisini-kirip-binaya-girdi-320733
"TEMİZLİK" BİTENE KADAR KURULTAY YOK
Kılıçdaroğlu CHP'yi "mutlak butlan" itirafçılarının beyanlarına dayanarak "arındırma" iddiasında
20 Haziran 2026
/haber/kilicdaroglu-chp-yi-mutlak-butlan-itirafcilarinin-beyanlarina-dayanarak-arindirma-iddiasinda-320732
Sayfa Başına Git