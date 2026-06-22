CHP'den istifa eden Levent Koç, AKP'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, aynı gün AKP’ye katıldı.

Koç’a AKP rozetini, “AKP Ankara Teşkilat Buluşması” sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan taktı.

Ankara’da bir süredir CHP’li bazı belediye başkanlarının AKP’ye geçeceği iddiaları gündemdeydi. Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının adları bu iddialarla anılıyordu.

İddiaları yalnızca Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yalanladı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmesi ise tartışmaları artırdı.

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17 CHP’li belediye başkanı AKP’ye geçti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP’den seçilen 17 belediye başkanı AKP’ye katıldı. Bu isimlerden biri büyükşehir, biri il, 13’ü ilçe, ikisi ise belde belediye başkanı.

AKP’ye geçen büyükşehir belediye başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise AKP’ye katılan il belediye başkanları arasında yer aldı.

Çerçioğlu 14 Ağustos 2025’te, Köksal ise 12 Mayıs 2026’da AKP’ye geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce iki belediye başkanının da “hapis tehdidi” nedeniyle AKP’ye geçtiğini öne sürmüştü.

CHP’den seçilip AKP’ye katılan belediye başkanları şöyle:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya



Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da CHP’den istifa etti. Başoğlu’nun şu ana kadar başka bir partiye katılmadığı bildirildi.

(NÖ)