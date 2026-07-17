Özgür Çelik Silivri’den seslendi: AKP yargısının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz

*Çelik, asgari ücretin yetersizliği, işsizlik ve emeklilerin geçim sıkıntısı gibi ekonomik sorunlara dikkat çekerek, "AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP'yi dizayn etmek istiyorsunuz" dedi. CHP'nin iktidar hazırlığı içinde olduğunu belirten Çelik, parti program çalışmalarının Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde sürdüğünü vurguladı.

*CHP'liler Silivri'de "geçim, özgürlük, adalet ve seçim" talepleriyle yürüyüş düzenledi. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve diğer CHP'li isimler için yapılan yürüyüşe çok sayıda partili katıldı.

CHP’liler, “geçim, özgürlük, adalet ve seçim” talepleriyle Silivri’de yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte konuşan mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’ye yönelik müdahaleleri eleştirerek, “Kurultayla göreve gelemediniz, demokratik yollarla seçilemediniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz” dedi.

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve diğer tutuklu CHP’li isimler için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda partili katıldı.

Silivri sahil boyunca gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, “Özgür İstanbul, özgür Türkiye”, “Gün gelecek, devran dönecek; AKP halka hesap verecek” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

ANKA’nın haberine göre, yürüyüşün ardından Atatürk Heykeli önünde yapılan açıklamada CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut konuştu. Bulut, CHP’de yaşanan değişim sürecinin iktidar hedefiyle ilerlediğini belirterek, “Seçilmiş genel başkanımıza, Merkez Yönetim Kurulu’na, Parti Meclisi üyelerimize ve görevden alınan yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onların arkasında durarak iktidar olacağız” dedi.

“Geçim için yürüyoruz”

Özgür Çelik ise konuşmasında tutuklu belediye başkanlarının görevlerine dönmesi çağrısı yaptı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun durumuna değinen Çelik, “Bora Balcıoğlu Başkanımız görevinin başına bir an önce dönmelidir. İddianamesi bir an önce yazılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çelik, yürüyüşün yalnızca siyasi bir mücadele olmadığını belirterek ekonomik sorunlara dikkat çekti.

“Özgürlük için yürüyoruz. Özgürlüğün yanında adalet ve geçim için de yürüyoruz” diyen Çelik, emekliler, gençler, kadınlar, memurlar ve işçilerin ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye’de asgari ücretin kira giderini karşılayamaz hale geldiğini savunan Çelik, üniversite mezunu gençlerin işsizlikle mücadele ettiğini, emeklilerin ise geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, “İşte tam bu yüzden geçim için yürüyoruz” dedi.

“Parti programımızı yeniden yazıyoruz”

Çelik, CHP’nin iktidar hazırlığı içinde olduğunu belirterek, “Adliye önlerinde, cezaevi önlerinde mücadele ederken memleketin gerçek sorunlarının üzerinin örtüldüğü düşünülmesin. Türkiye’nin birinci partisi iktidar hazırlığı içerisindedir” diye konuştu.

CHP’nin yeni dönem program çalışmalarına da değinen Çelik, “Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde planlıyoruz. Bu yürüyüş aynı zamanda bir iktidar yürüyüşüdür” ifadelerini kullandı.

“CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz”

CHP’li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren Çelik, partisine yönelik müdahalelerin devam ettiğini öne sürdü.

Çelik, “19 Mart darbesini gerçekleştirenler, belediye başkanlarını tutuklayarak CHP’nin yürüyüşünü durduramayınca yeni bir aşamaya geçti” dedi.

Kurultay ve görevden almalar üzerinden CHP’nin hedef alındığını savunan Çelik, “Kurultayla göreve gelemediniz, demokratik yollarla seçilemediniz. Kongreleri kaybettiniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP’nin küçük bir partiye dönüştürülmek istendiğini iddia ederek, “Türkiye’nin birinci partisinin kadroları buna razı değildir. Özgür Özel iktidar istiyor, Ekrem İmamoğlu iktidar istiyor, millet iktidar istiyor” dedi.

(EMK)