Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa etti.

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Seçimlere 4 dönem CHP ile girmişti

Özcan, son yapılan yerel seçimlerle birlikte 4. kez Keşan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

İlk kez 28 Mart 2004 tarihinde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Özcan, 2009, 2014 ve 31 Mart 2024’te de CHP çatısı altında seçimleri kazanmıştı.

CHP'den istifa eden Levent Koç, AKP'ye katıldı

CHP'de istifalar

CHP'de milletvekilleri arasından son olarak milletvekili Nimet Özdemir istifa etmişti. Özdemir, bugünkü grup toplantısında AKP'ye katıldı.

Son bir haftada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da CHP'den istifa etti.

(NÖ)