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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 17:15 24 Haziran 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 18:59 24 Haziran 2026 18:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 4 kez aday gösterilip belediye başkanlığına seçildiği CHP’den istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa etti.

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Seçimlere 4 dönem CHP ile girmişti

Özcan, son yapılan yerel seçimlerle birlikte 4. kez Keşan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

İlk kez 28 Mart 2004 tarihinde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Özcan, 2009, 2014 ve 31 Mart 2024’te de CHP çatısı altında seçimleri kazanmıştı.

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CHP'de istifalar

CHP'de milletvekilleri arasından son olarak milletvekili Nimet Özdemir istifa etmişti. Özdemir, bugünkü grup toplantısında AKP'ye katıldı.

Son bir haftada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da CHP'den istifa etti. 

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
CHP keşan edirne
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