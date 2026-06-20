İl başkanı duyurdu: "Butlancılar CHP Antep'in kapısını kırıp binaya girdi"

*Acar, öğrencilerin sınava gönül rahatlığıyla girmelerini istediklerini ancak bu vicdansızlığı hesap edemediklerini ifade etti. CHP il başkanı, yapılan haksızlığa cevap vermek için tüm demokratları ertesi gün saat 14.00'te il binası önündeki Maarif Meydanı'na çağırdı.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından başlattıkları Demokrasi Nöbeti'ne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ara verdikleri gece CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasına kapılar ve kepenkler kırılarak girildiğini açıkladı.

Acar, nöbete ara verilmesinden yaklaşık yarım saat sonra il başkanlığı binasına girildiğini söyledi.

Acar’ın açıklaması şöyle:

Acar açıklamasında şunları kaydetti:

"Saat 23.00'te, çocuklarımızın gireceği YKS nedeniyle Demokrasi Nöbeti'ne ara verdik. Çocuklarımızın yıllardır emek verip hazırlandığı bu sınava gönül rahatlığıyla ve herhangi bir strese girmeden katılmalarını istedik. Ancak gözünü bu kadar karartmış butlancı ekibin ve buradaki uzantılarının, gecenin saat 23.30'unda baba ocağımızın, bu ülkenin kurucu partisinin kapılarını kırarak içeri gireceklerini hesap edemedik. Bu kadar vicdansız olabileceklerini düşünemedik.

Şu anda aldığımız bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'na saat 23.30 sıralarında kapılar ve kepenkler kırılarak girildi.

Biz bu yapılan haksızlığa, bu yapılan vicdansızlığa yarın çocuklarımızın sınavı bittikten sonra saat 14.00'te il binamızın önündeki Maarif Meydanı'nda gereken cevabı vereceğiz. Demokrasiye inanan bu şehrin tüm demokratlarını yarın saat 14.00'te Maarif Meydanı'na bekliyoruz."

Acar, sosyal medya paylaşımında da CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasına saat 23.30'da kapılar kırılarak girildiğini belirterek, demokrasiye inanan yurttaşları il binası önündeki Maarif Meydanı'na çağırdı.

(EMK)