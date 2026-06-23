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YT: Yayın Tarihi: 23.06.2026 17:50 23 Haziran 2026 17:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.06.2026 17:57 23 Haziran 2026 17:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Ümit Dikbayır, CHP’den istifa etti

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kararının partinin tarihi ve değerlerine değil, mevcut siyasi anlayışa yönelik itirazdan kaynaklandığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ümit Dikbayır, CHP’den istifa etti

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’den istifa etti. Dikbayır istifasını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Dikbayır, şunları kaydetti:

“Bu kararımın sebebi CHP'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

Dikbayır'ın istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Başkanlığıan getirildiği süreçte Özgür Özel'e desteğini iletmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
CHP
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