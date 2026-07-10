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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 08:35 10 Temmuz 2026 08:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 09:27 10 Temmuz 2026 09:27
Okuma Okuma:  3 dakika

ÖZGÜR ÇELİK: BİR AVUÇ ZAVALLIYA TESLİM OLMUŞLAR

CHP İstanbul İl Başkanlığı 10 ay sonra yeniden polis ablukasında

CHP'nin seçilmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de polis ekiplerine seslenerek yaşananlara tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Başkanlığı 10 ay sonra yeniden polis ablukasında

*CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Çağrı heyeti, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartını indirerek yerine mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişini astı.

*Bunun üzerine çok sayıda partili binaya gelerek İmamoğlu'nun pankartını yeniden astı. Yaşanan gerginlik sonrası çevik kuvvet ekipleri binaya girdi ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

*İl Sekreteri Soner Özimer ve seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik, partililerin binaya girişinin engellendiğini belirterek nöbet tuttuklarını açıkladı. 

*Çelik, yaşananları hukuksuz bulduğunu ifade ederek, yargı, kolluk ve bürokrasi eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını öne sürdü. CHP'nin demokrasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'nun pankartının indirilmesi ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılması üzerine gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından çevik kuvvet ekipleri il binasına girerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ANKA'nın aktardığına göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartı, çağrı heyeti tarafından indirildi. Pankartın yerine, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı.

Bunun üzerine çok sayıda partili gece saatlerinde il binasına gelerek İmamoğlu'nun pankartını yeniden astı. Pankartın yeniden asılmasının ardından yaşanan gerginlik sırasında çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.

CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il binasında nöbette olduklarını duyurdu.

Özimer, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun pankartı çağrı heyeti ve destekçileri tarafından kaldırıldı. Biz de örgütümüzle birlikte pankartı yeniden astık. Halkın iradesine yönelik bu müdahaleyi kabul etmiyoruz" dedi.

Özimer ayrıca, çağrı heyetinin çevik kuvvet ekiplerini il binasına davet ettiğini öne sürerek, partililerin binaya giriş ve çıkışlarının engellendiğini belirtti. "Arkadaşlarımız il binasına alınmıyor. Giriş ve çıkışlar kapatıldı. Biz üçüncü katta nöbetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Gece saatlerinde il başkanlığı binasına gelen seçilmiş CHP'nin seçilmiş  İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de polis ekiplerine seslenerek yaşananlara tepki gösterdi. Çelik, şöyle dedi:

“Bir avuç zavallıya teslim olmuşlar, sizin çocuklarınızın geleceğinin mücadelesini veriyoruz. Bu işe polisin alet olmasına müsaade etmeyin. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Biz sizin vicdanınızın bu işi kabul etmediğini biliyoruz. Sizi öne sürüyorlar, kaçıp kayboluyorlar" dedi. 

Anadolu'daki benzer süreçlerde polis eşliğinde parti binalarına girilmediğini söyleyen Çelik, İstanbul İl Başkanlığı'nın yeniden abluka altına alındığını belirterek, yaşananları "hukuksuz bir uygulama" olarak nitelendirdi. Bir gün sonra görülecek 45. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşmasına dikkat çeken Çelik, polis müdahalesinin planlı olduğunu öne sürdü.

Çelik, açıklamasında son iki yılda yaşanan gelişmeleri de değerlendirerek, "2 yıldır bir darbe mekaniği çalışıyor. Esenyurt'tan 19 Mart'a, 19 Mart'tan il binası baskınına ve genel merkeze polis marifetiyle girilmesine kadar uzanan bir süreç işletiliyor. Türkiye'nin birinci partisinin kadroları yarışın dışına itilmeye çalışılıyor. Yargı, kolluk ve bürokrasi eliyle siyasetin dizayn edilmek istendiğini görüyoruz" dedi.

CHP'nin mücadelesini sokakta ve sahada sürdüreceğini söyleyen Çelik, parti olarak geri adım atmayacaklarını belirtti. Demokrasi ve sandık mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Çelik, Genel Başkan Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşık 10 ay önce de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle polis tarafından ablukaya alınmıştı.

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(EMK)

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