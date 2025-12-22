Özgür Çelik: İddianamelerde delil yok, siyaset var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma ve iddianamelere ilişkin başlatılan “Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var” kampanyası kapsamında Bakırköy Meydanı’nda açıklama yaptı.

Çelik, CHP İstanbul örgütlerinin 39 ilçede eş zamanlı olarak sahaya çıktığını belirterek, kampanyanın yalnızca bir çağrı değil, yurttaşlara karşı bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çelik, kampanyanın 19 Mart’tan bu yana ülke genelinde büyüyen adalet, özgürlük ve haysiyet mücadelesinin yeni bir aşaması olduğunu vurguladı.

Saha çalışmalarını geçtiğimiz hafta başlatmayı planladıklarını ancak Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Çelik, “Gülşah Başkanımızı ve Ferdi Zeyrek Başkanımızı saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

CHP’nin İstanbul genelinde yürüteceği çalışmalara ilişkin bilgi veren Çelik, İBB ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonların gerçek amacını, iddianamelerde delil yerine nelerin yer aldığını yurttaşlara anlatacaklarını söyledi. Aynı zamanda partinin hazırladığı yeni programın da kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Çelik, siyasi partilerden sendikalara, meslek örgütlerinden muhtarlara kadar geniş bir ziyaret programı yürüteceklerini, meydanlarda, sokaklarda, pazarlarda ve ev ziyaretlerinde yurttaşlarla buluşacaklarını söyledi.

İktidarın adaleti yok ederek, gerçekleri gizleyerek işsizliği, yoksulluğu ve hayat pahalılığını büyüttüğünü savunan Çelik, gazetecilere, öğrencilere ve siyasetçilere yönelik baskılara karşı geri adım atmayacaklarını dile getirdi. “Milletimizin gerçekleri bilmeye hakkı var” diyen Çelik, Türkiye’nin bugün çoklu krizlerin içinde olduğunu, demokrasinin kurumsal temellerinin tahrip edildiğini ve iktidarın kişiselleştiğini söyledi.

Çelik, 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasını “milli iradenin yok sayılması” olarak nitelendirdi. Hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği, işsizlik ve güvencesizliğin derinleştiğini belirten Çelik, kadınların dışlandığını, gençlerin görmezden gelindiğini, doğanın rant uğruna tahrip edildiğini ve dış politikadaki istikrarsızlığın ülkeye ağır bedeller ödettiğini ifade etti.

CHP’nin bu düzeni düzeltmeye değil, kökten değiştirmeye geldiğini söyleyen Çelik, yeni parti programıyla demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmeyi, yargının bağımsızlığını güvence altına almayı, adil bir ekonomi ve güçlü bir sosyal devlet kurmayı hedeflediklerini belirtti. Kadınların, gençlerin, çocukların ve emeklilerin kendini güvende hissedeceği bir toplumsal düzeni kurma sözü veren Çelik, dış politikada barış ve işbirliğini esas alan bir yaklaşımı savunduklarını söyledi.

“Ekmek ve özgürlük mücadelesi birdir” diyen Çelik, Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik iddianamelerin siyasi saiklerle hazırlandığını savundu. İddianamelerde somut delil yerine gizli tanık ve iftiracı beyanların yer aldığını belirten Çelik, “duydum”, “olabilir”, “söylendi” gibi ifadelerin binlerce kez kullanıldığını söyledi. Servis edilen birçok iddianın iddianameye girmediğini, belediye hizmetlerinin suç gibi gösterildiğini söyledi.

Çelik, iddianamelerin geciktirildiğini, duruşmaların ileri tarihlere bırakıldığını, uzun tutukluluklarla yargılama yapılmadan cezalandırma yoluna gidildiğini ifade ederek, yargılamaların tutuksuz yapılmasını ve duruşmaların TRT’den canlı yayınlanmasını talep etti.

Açıklamasının sonunda “Bu ülke karanlığa mahkûm değildir” diyen Çelik, CHP’nin gerçeği söylemekten ve halkın iradesini savunmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, “Bu karanlık bitecek, bu düzen değişecek, Türkiye mutlaka kazanacak” dedi.

