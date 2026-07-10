TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.07.2026 09:27 10 Tîrmeh 2026 09:27
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.07.2026 09:32 10 Tîrmeh 2026 09:32
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Polîsan piştî 10 mehan Serokatiya Bajarê Stenbolê ya CHPê dîsa dorpêç kir

Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê yê hilbijartî Ozgur Çelik bang tîmên polîsan kir û bertek nîşana bûyeran da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Polîsan piştî 10 mehan Serokatiya Bajarê Stenbolê ya CHPê dîsa dorpêç kir

Li Serokatiya Bajarê Stenbolê ya CHPê, piştî ku pankarta Ekrem İmamoglu hat daxistin û li şûna wê afîşa Kemal Kiliçdaroglu hat daliqandin, di saetên şevê de rageşî çêbû. Li ser van geşedanan, tîmên hêza taybet a polîsan ketin avahiya bajêr û li derdora avahiyê tedbîrên berfireh ên ewlehiyê girtin.

Li gorî nûçeya ANKAyê, pankarta namzedê Serokkomariyê Ekrem İmamoglu li avahiya Serokatiya Bajarê Stenbolê ya CHP'ê daliqandî bû, hat daxistin. Li şûna wê pankart a Kemal Kiliçdaroglu hat daliqandin ku piştî biryara dadgehê ya "betalkirina mitleq" wekî Serokê Giştî yê CHPê hatibû wezifedarkirin.

Li ser vê yekê, gelek endamên partiyê di saetên şevê de hatin avahiya bajêr û pankarta İmamoglu dîsa daliqandin. Piştî ku pankart ji nû ve hat daliqandin, di dema rageşiyê de tîmên hêza taybet ketin avahiya Serokatiya Bajarê Stenbolê ya CHPê.

Sekreterê Bajarê Stenbolê yê CHP'ê Soner Ozimer, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek parve kir û ragihand ku ew li avahiya bajêr di nobetê de ne.

Ozimer got: "Pankarta namzedê me yê Serokkomariyê Ekrem İmamoglu ji aliyê heyeta bangvaniyê û alîgirên wan ve hat rakirin. Me jî tevî rêxistina xwe pankart ji nû ve daliqand. Em vê destwerdana li dijî vîna gel qebûl nakin."

Ozimer her weha îddîa kir ku heyetê tîmên hêza taybet vexwendine avahiya bajêr û destnîşan kir ku hatin û çûna endamên partiyê ya ji bo avahiyê hatiye astengkirin.

Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê yê hilbijartî Ozgur Çelik jî ku di saetên şevê de hat avahiya serokatiya bajêr, bangî tîmên polîsan kir û bertek nîşanî bûyeran da. Çelik weha got:

“Xwe radestî desteyek belengazan kirine, em ji bo dahatuya zarokên we têdikoşin. Destûrê nedin ku polîs bibe amûrê vê karî. Em têkoşîna demokrasiyê didin, ew hewl didin sindoqê ji ber gel birevînin. Em dizanin ku wijdanê we vê yekê qebûl nake. We didin pêş, bixwe jî direvin û winda dibin.”

Çelik di daxuyaniya xwe de geşedanên du salên dawî jî nirxandin û weha got: "2 sal in mekanîzmayeke derbeyê dixebite. Pêvajoyeke ku ji Esenyurtê heta 19'ê Adarê, ji 19ê Adarê heta bi serdegirtina avahiya bajêr û ketina hundirê navenda giştî bi destê polîsan dirêj dibe, tê meşandin. Kadroyên partiya yekemîn a Tirkiyeyê hewl tê dayîn ku ji pêşbaziyê werin dûrxistin. Em dibînin ku bi destê daraz, hêzên ewlehiyê û burokrasiyê dixwazin siyasetê dîzayn bikin."

Çelik diyar kir ku CHP dê têkoşîna xwe li kolan û qadan bidomîne û wekî partî ew ê gavan bi paş de neavêjin. Çelik da zanîn ku ew ê têkoşîna demokrasî û sindoqê bidomînin û anî ziman ku ew ê ligel Serokê Giştî Ozgur Ozel û namzedê Serokkomariyê Ekrem İmamoğlu xebatên xwe bidomînin.

Avahiya Serokatiya Bajarê Stenbolê ya CHPê, nêzî 10 meh berê jî ji ber geşedanên piştî biryara dadgehê ya "betalkirina mitleq" ji aliyê polîsan ve hatibû dorpêçkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP mutlak butlan betalbûna mitleq
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê