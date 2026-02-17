Özgür Çelik: Kararlı biçimde yürüyeceğiz

Çelik, İstanbul’daki köprülerin satışını engellemek amacıyla yarın saat 17.00’de Ortaköy’de bir buluşma gerçekleştireceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer’de düzenlenen “Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var” etkinliğinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Hukuk Komisyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşen toplantıda Çelik, hem köprülerin satışına yönelik girişimlere hem de parti üzerindeki baskılara ilişkin net mesajlar verdi.

İBB AKP Meclis Grup Başkanvekili: "Köprüleri özelleştireceğiz"

“Kararlı biçimde yürüyeceğiz”

Çelik, İstanbul’daki köprülerin satışını engellemek amacıyla yarın saat 17.00’de Ortaköy’de bir buluşma gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ortaköy’den Beşiktaş Arnavutköy’e doğru bir yürüyüş planladıklarını belirten Çelik, valiliğin getirdiği eylem yasağını kabul etmediklerini açıkça dile getirdi.

“Oradan Beşiktaş Arnavutköy’e yürüyeceğiz. Elbette çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalacağız. Ancak o köprülerin satışını engellemek için kararlı bir biçimde, ısrarla mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Çelik, geri adım atmayacaklarını vurguladı.

“Toplumsal muhalefet sindirilmeye çalışılıyor”

Konuşmasında yalnızca köprü meselesine değil, ülke genelindeki siyasi atmosfere de değinen Çelik, toplumun geniş kesimlerinin baskı altında bulunduğunu söyledi. Toplumsal muhalefeti korkutma ve sindirme çabalarının arttığını ifade eden Çelik, parti kimliğinin de hedef alındığını belirtti.

Çelik, çok sayıda seçilmiş parti üyesi hakkında fezlekeler hazırlandığını, davalar açıldığını ve soruşturmalar yürütüldüğünü aktardı. En yoğun baskının yerel yönetimlere yöneldiğini söyleyen Çelik, İstanbul’da 12 CHP belediyesine operasyon düzenlendiğini hatırlattı. Buna rağmen belediyelerin hizmet üretmeye devam ettiğini ve halkın ihtiyaçlarına yanıt verdiğini dile getirdi.

“Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var” kampanyası

Çelik, İstanbul genelinde başlattıkları “Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var” kampanyasının iki temel amaca dayandığını anlattı.

Birinci hedeflerinin, iddianamede yer alan gerçekleri Sarıyer’den başlayarak İstanbul’un dört bir yanında halka anlatmak olduğunu söyledi. İkinci hedef olarak ise adalet, özgürlük ve ekmek mücadelesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı ve parti programını doğrudan yurttaşlara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında broşürler hazırladıklarını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin de halkın anlayacağı dilde vaatler içeren yeni broşürler üzerinde çalıştığını söyledi. Sarıyer örgütünün uzun süredir sahada ve sokakta aktif çalışma yürüttüğünü, mahalle mahalle temas kurduğunu dile getirdi.

“CHP 103 yıl boyunca küllerinden yeniden doğdu”

Konuşmasının önemli bölümünü partisinin tarihine ayıran Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103 yıllık geçmişi boyunca birçok saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Partinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların ve Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olduğunu hatırlattı.

Genel başkanlara yönelik suikast girişimlerinden söz eden Çelik, muhalefet dönemlerinde partinin ağır baskılar yaşadığını anlattı. İsmet İnönü’nün askerlerin silahlarının gölgesinde saatlerce bekletildiğini, parti mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. 12 Eylül darbesinin partiyi kapattığını ve dönemin Genel Başkanı Bülent Ecevit’in cezaevine gönderildiğini hatırlattı.

Çelik ayrıca, 15,5 milyon oyla belirlenen ve 25 milyon imzayla desteklenen Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne gönderildiğini ifade etti. Parti il binasına binlerce polisle operasyon düzenlendiğini, kadınların yerde sürüklendiğini, gençlere copla müdahale edildiğini ve biber gazı kullanıldığını anlattı.

“Asla boyun eğmeyeceğiz”

Çelik, konuşmasının sonunda güçlü bir mesaj verdi:

“Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin yöneticileri ve üyeleriyiz. Hiçbir zorluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Zalimin zulmü arttıkça gideceği gün yaklaşır. Biz bu karanlığı yenmek için yemin ettik. Bu karanlığı bu topraklardan silip atacağız. Barışın, demokrasinin ve refahın hâkim olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Mutlaka kazanacağız.”

VİDEO SÖYLEŞİ Özgür Çelik: Bir gram korku yaşamadım, neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz

Özelleştirilme için Ernst & Young (E&Y) danışmanlık yapacak AKP'nin köprülerin özelleştirilmesi niyetleri Bloomberg'in Türkiye'nin, İstanbul'un en önemli iki köprüsü ve bir otoyol ağını kapsayan büyük bir özelleştirme planı için Ernst & Young'ı (EY) danışmanlık için görevlendirdiği haberiyle gündeme düşmüştü. Bloomberg'in haberine göre, E &Y Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işletme haklarının satışında hükümete yol gösterecek. Kamuoyunun, siyasi partilerin, TBMM'nin hatta bakanlıkların ayrıntıları ve esası konusunda henüz bilgi sahibi olmadığı özelleştirmeye danışmanlık yapması için kiralanan E & Y'nin en az dokuz otoyolu da bu plan dahilinde ele almasının beklendiği de haberler arasında. Habere göre, teknik danışmanlık için de Kanada merkezli BTY Group atandı ve Erdoğan kabinesi 2026 sonlarında resmi ihale sürecini başlatmaya hazırlanıyor. İki köprü, ülkenin en işlek ulaşım bağlantıları arasında yer alıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temmuzda köprülerden günde yaklaşık 430.000 aracın geçtiğini söylemişti. Mevcut fiyatlandırmaya göre, standart bir binek otomobil her yön için 59 Türk lirası, yani yaklaşık 1,36 dolar geçiş ücreti ödüyor. Bu hesapla iki köprü iki günde bir hazineye 1 milyon, yılda yaklaşık 180 milyon ABD Doları aktarıyor.

(EMK)