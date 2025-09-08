CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün saat 12.00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, CHP'liler parti binasında nöbet başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine partililerin yanısıra çok sayıda demokratik kurum temsilcisi ve yurttaş da destek için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde toplandı.

İl binasına çıkan tüm yolları ve sokakları kapatan polis, partililere biber gazı ve TOMA'dan sıktığı tazyikli suyla müdahale etti.

Fotoğraf: Evrim Kepenek

Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız

İl binasını gece boyunca abluka altına alan polis, toplanmalar üzerine barikatları arttırdı.

Fotoğraf: Gülseven Özkan

Engellemelere rağmen barikatlara yüklenen yurttaşların bir kısmı il binasına girmeyi başarabildi.

🔴 CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada



👉🏼 Polis, binaya ulaşmak isteyen yurttaşlara biber gazı ile saldırıyor.



Video: @GulsevenOzkan pic.twitter.com/VA73jfKdgo — bianet (@bianet_org) September 8, 2025

Eylemcilere defalarca biber gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda yurttaşı darp ederek gözaltına aldı.

Müdahale nedeniyle biber gazındna etkilenen yurttaşlardan fenalaşanlar oldu.

İstanbul İl Binasına yakın bir noktada nöbetlerini sürdüren yurttaşlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

🔴 CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada



👉🏼 Polis müdahalesi başladı, çok sayıda gözaltı var.



Video: @GulsevenOzkan https://t.co/hfF2M77xg9 pic.twitter.com/j9uvd4dQYa — bianet (@bianet_org) September 8, 2025

Polis CHP İl Binasına girdi

Gürsel Tekin, İl Binasına doğru hareket ettiği saatlerde polis müdahaleyi sertleştirdi. Alana kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Yurttaşlara biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. En az 10 kişi gözaltına alındı.

Çelik: Valiye ulaşamıyoruz

CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul valisine ulaşamadıklarını söyledi:

"Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor. Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır."

Bu sırada, CHP'ye kayyım için tebligat yapıldı. Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı'na gönderildi.

Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"

Tekin CHP İl Binası'nda

İl binasına gelen Gürsel Tekin, "Biz kayyum değil çağrı heyetiyiz. Kimseyi kovmaya gelmedik, sorunları çözmeye geldik" dedi. Tekin, açıklamanın ardından aracına döndü. Daha sonra Tekin, polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girdi.

Polis, il binasındaki CHP'lileri bibergazı ile müdahale ederek dışarıya çıkardı.

Makam odasında barikat kuran CHP il yönetimi ve milletvekilleri dışında binada kimse kalmadı.

Tekin'i protesto eden gençler, CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

🔴 CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada



👉🏼 Polis, binaya ulaşmak isteyen yurttaşlara kalkanlarla saldırıyor.



Video: @GulsevenOzkan pic.twitter.com/NJ7gEHcqo1 — bianet (@bianet_org) September 8, 2025

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin'in çevik kuvvet eşliğinde parti binasına girmesinin ardından biber gazından etkilenen yurttaşlar alandan çıkartılıyor.

🔴 Mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin'in çevik kuvvet eşliğinde parti binasına girmesinin ardından biber gazından etkilenen yurttaşlar alandan çıkartılıyor.



👉🏼 Gazdan etkilenenler arasından CHP milletvekili Mahmut Tanal da var.



Video:… pic.twitter.com/mKAUB09jB9 — bianet (@bianet_org) September 8, 2025

Üç gün eylem yasağı

İl binasına yakın bazı araçlar çekilirken, milletvekillerinin de araçlarının geçişine izin verilmedi.

İstanbul Valiliği'nin dün Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli bölgesinde aldığı üç günlük eylem yasağı kararı sürüyor.

"Belki susarak faydalı oluruz"

Diğer yandan önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı il yönetiminin görevden alınmasına ilişkin sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, bilinçli şekilde susmayı tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…"

Kaftancıoğlu, paylaşımının sonuna heykeltıraş Michelangelo'dan bir alıntı da ekledi:

"Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar."

(EMK/GÖ/AB)