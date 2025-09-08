ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 16:28
4 dk Okuma

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in atanmasının ardından polis parti binasını ablukaya aldı. Tekin'in İl Binası'na gelmesinin ardından ise biber gazıyla bekleyenleri dışarı çıkardı.

Evrim Kepenek

Gülseven Özkan

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı
Fotoğraf: Gülseven Özkan

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün saat 12.00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, CHP'liler parti binasında nöbet başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine partililerin yanısıra çok sayıda demokratik kurum temsilcisi ve yurttaş da destek için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde toplandı.

İl binasına çıkan tüm yolları ve sokakları kapatan polis, partililere biber gazı ve TOMA'dan sıktığı tazyikli suyla müdahale etti.

Fotoğraf: Evrim Kepenek
Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız
Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız
8 Eylül 2025

İl binasını gece boyunca abluka altına alan polis, toplanmalar üzerine barikatları arttırdı.

Fotoğraf: Gülseven Özkan

Engellemelere rağmen barikatlara yüklenen yurttaşların bir kısmı il binasına girmeyi başarabildi.

Eylemcilere defalarca biber gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda yurttaşı darp ederek gözaltına aldı.

Müdahale nedeniyle biber gazındna etkilenen yurttaşlardan fenalaşanlar oldu.

İstanbul İl Binasına yakın bir noktada nöbetlerini sürdüren yurttaşlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

Polis CHP İl Binasına girdi

Gürsel Tekin, İl Binasına doğru hareket ettiği saatlerde polis müdahaleyi sertleştirdi. Alana kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Yurttaşlara biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. En az 10 kişi gözaltına alındı.

Çelik: Valiye ulaşamıyoruz

CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul valisine ulaşamadıklarını söyledi:

"Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor.

Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır."

Bu sırada, CHP'ye kayyım için tebligat yapıldı. Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı'na gönderildi.

Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"
Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"
8 Eylül 2025

Tekin CHP İl Binası'nda

İl binasına gelen Gürsel Tekin, "Biz kayyum değil çağrı heyetiyiz. Kimseyi kovmaya gelmedik, sorunları çözmeye geldik" dedi. Tekin, açıklamanın ardından aracına döndü. Daha sonra Tekin, polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girdi.

Polis, il binasındaki CHP'lileri bibergazı ile müdahale ederek dışarıya çıkardı.

Makam odasında barikat kuran CHP il yönetimi ve milletvekilleri dışında binada kimse kalmadı.

Tekin'i protesto eden gençler, CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin'in çevik kuvvet eşliğinde parti binasına girmesinin ardından biber gazından etkilenen yurttaşlar alandan çıkartılıyor.

Üç gün eylem yasağı

İl binasına yakın bazı araçlar çekilirken, milletvekillerinin de araçlarının geçişine izin verilmedi.

İstanbul Valiliği'nin dün Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli bölgesinde aldığı üç günlük eylem yasağı kararı sürüyor.

"Belki susarak faydalı oluruz"

Diğer yandan önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı il yönetiminin görevden alınmasına ilişkin sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, bilinçli şekilde susmayı tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…"

Kaftancıoğlu, paylaşımının sonuna heykeltıraş Michelangelo'dan bir alıntı da ekledi:

"Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar."

(EMK/GÖ/AB)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl başkanı Ozgur Çelik
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
Gülseven Özkan
Gülseven Özkan
x.com/GulsevenOzkan [email protected] tüm yazıları
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma...

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023- Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı. Eylül 2025’ten beri bianet muhabiri.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor
8 Eylül 2025
CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor
6-7 Eylül’ün en sessiz kalmış yüzü: Kadınların cinsel saldırı tanıklıkları
7 Eylül 2025
6-7 Eylül’ün en sessiz kalmış yüzü: Kadınların cinsel saldırı tanıklıkları
KADINLARIN GÜNDEMİ
Tutuklu Zabıta Müdürü Nazan Başelli’nin kızı Doğa'nın sesini duyar mısınız?
7 Eylül 2025
Tutuklu Zabıta Müdürü Nazan Başelli’nin kızı Doğa'nın sesini duyar mısınız?
Kadınlar polis ablukasında haykırdı: Soykırıma karşı mücadelemiz ortak
6 Eylül 2025
Kadınlar polis ablukasında haykırdı: Soykırıma karşı mücadelemiz ortak
“Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı
6 Eylül 2025
“Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı
Sayfa Başına Git