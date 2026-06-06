Özgür Çelik: Kadını hedef alan ifadeler mizah olamaz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iş insanı Rahmi Koç’un “fıkra” adı altında kadınlara yönelik kullandığı cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler olduğu belirtilen sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Çelik, her türlü ayrımcılığın ve kadınları hedef alan söylemlerin, şaka ya da mizah gerekçesiyle dahi meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Çelik açıklamasında, toplumun farklı kesimlerini rahatsız eden ve Cumhuriyet’in eşit yurttaşlık ilkesine zarar veren ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür söylemleri kınadığını söyledi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Her türlü ayrımcılık ve kadını hedef alan ithamlar bir şakayla maskelense dahi kabul edilemez. Başta kadınlar olmak üzere, tüm halkımızı rahatsız eden ve Cumhuriyetimizin onurlu yurttaşlarını mizah adı altında aşağılayan ayrıştırıcı söylemleri kınıyorum. Halk tepkisi gelene kadar bu olay ile ilgili hiçbir adım atılmadığını, orada bulunan ve kahkahalarla karşılık veren siyasilerin de 86 milyona ve kadınlara bir özür borcu olduğunu hatırlatıyorum. Güzel Türkiye’mizde herkes değerli, herkes saygın, herkes eşit olacak."

Rahmi Koç: Özür diledi

(EMK)