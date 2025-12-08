CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: İmamoğlu davalarında hakimler sürekli sürgün ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Silivri’de görülen duruşmayı takip ettiklerini belirten Çelik, “Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploma ceza davasının duruşması için bugün buradayız” dedi.

Duruşma salonuna girdiklerinde yeni bir hukuki sorunla karşılaştıklarını söyleyen Çelik, “Bugün salonun içinde, dava hakiminin değiştirildiğini gördük. Daha önce davaya bakan hakim başka bir ile, Kahramanmaraş’a gönderilmiş ve yerine yeni bir hakim atanmış. Bu sadece bugüne özgü bir durum değil. Son bir yıldır, İmamoğlu’nun ceza davalarında verilen kararlar beğenilmeyince ya da lehine karar verme ihtimali bulunan hakimler sürekli sürgün ediliyor” dedi.

Çelik, örnek olarak Beylikdüzü Davası’nı hatırlatarak şunları söyledi:

“Uzun süredir devam eden Beylikdüzü Davası’nda, savcıdan mütalaayı isteyen hakim Diyarbakır’a sürüldü. Daha sonra İmamoğlu hakkında beraat kararı veren hakim bu kez Kahramanmaraş’a gönderildi. ‘Ahmak Davası’nda İmamoğlu lehine karar çıkacağı düşünülmüş olmalı ki hakim Samsun’a sürüldü. Bugün de Diploma Davası’na bakan hakim Kahramanmaraş’a gönderildi ve yerine yeni bir isim getirildi. Herkesin beklediği İBB Davası 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düştükten sonra da heyet değiştirildi. Hakimlerin kişiye göre belirlendiği bir süreç mi yönetiliyor?”

İmamoğlu'nun diploma davası 16 şubat 2026'ya ertelendi

(EMK)