HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 15:48
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 16:54
2 dk Okuma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: İmamoğlu davalarında hakimler sürekli sürgün ediliyor

Çelik, "Son bir yıldır, İmamoğlu’nun ceza davalarında verilen kararlar beğenilmeyince ya da lehine karar verme ihtimali bulunan hakimler sürekli sürgün ediliyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: İmamoğlu davalarında hakimler sürekli sürgün ediliyor
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Silivri’de görülen duruşmayı takip ettiklerini belirten Çelik, “Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploma ceza davasının duruşması için bugün buradayız” dedi.

Duruşma salonuna girdiklerinde yeni bir hukuki sorunla karşılaştıklarını söyleyen Çelik, “Bugün salonun içinde, dava hakiminin değiştirildiğini gördük. Daha önce davaya bakan hakim başka bir ile, Kahramanmaraş’a gönderilmiş ve yerine yeni bir hakim atanmış. Bu sadece bugüne özgü bir durum değil. Son bir yıldır, İmamoğlu’nun ceza davalarında verilen kararlar beğenilmeyince ya da lehine karar verme ihtimali bulunan hakimler sürekli sürgün ediliyor” dedi.

Çelik, örnek olarak Beylikdüzü Davası’nı hatırlatarak şunları söyledi:

“Uzun süredir devam eden Beylikdüzü Davası’nda, savcıdan mütalaayı isteyen hakim Diyarbakır’a sürüldü. Daha sonra İmamoğlu hakkında beraat kararı veren hakim bu kez Kahramanmaraş’a gönderildi. ‘Ahmak Davası’nda İmamoğlu lehine karar çıkacağı düşünülmüş olmalı ki hakim Samsun’a sürüldü. Bugün de Diploma Davası’na bakan hakim Kahramanmaraş’a gönderildi ve yerine yeni bir isim getirildi. Herkesin beklediği İBB Davası 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düştükten sonra da heyet değiştirildi. Hakimlerin kişiye göre belirlendiği bir süreç mi yönetiliyor?”

İmamoğlu'nun diploma davası 16 şubat 2026'ya ertelendi
İmamoğlu'nun diploma davası 16 şubat 2026'ya ertelendi
8 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ekrem imamoğlu ekrem imamoğluna soruşturma Ekrem İmamoğlu'na yargı baskısı
ilgili haberler
İmamoğlu'nun diploma davası 16 şubat 2026'ya ertelendi
8 Aralık 2025
/haber/imamoglu-nun-diploma-davasi-16-subat-2026-ya-ertelendi-314282
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı, ardından yurt dışı yasağı çıkarıldı
5 Kasım 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-oglu-ve-babasi-ifadeye-cagrildi-ardindan-yurt-disi-yasagi-cikarildi-313214
YEREL DEMOKRASİ VE KAYYIM
Özgür Çelik'ten 'kent uzlaşısı' çıkışı: Kürt’ün doğusundakiyle batısındaki farklı mı?
3 Kasım 2025
/haber/ozgur-celik-ten-kent-uzlasisi-cikisi-kurtun-dogusundakiyle-batisindaki-farkli-mi-313151
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-7-ay-sonra-ilk-kez-caglayan-da-312918
Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı
24 Ekim 2025
/haber/bir-ayda-ikinci-kez-ozgur-celik-yeniden-mazbatasini-aldi-312847
"MAHKEMENİN DEĞİL DELEGENİN İRADESİ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı
29 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-mazbatasini-aldi-312031
Ozgur Çelik: Em ê di hilbijartina bê de bibin desthilat
24 Îlon 2025
/haber/ozgur-celik-em-e-di-hilbijartina-be-de-bibin-desthilat-311857
